O PS perdeu as regionais nos Açores pela primeira vez desde 1996. Os socialistas até cresceram em número de votos faça às últimas eleições, cerca de mil votos, com 41 mil votos, mas ficou-se apenas pelos 35,91% — em 2020, os socialistas tinham conseguido cerca 39,13% — e perderam dois mandatos, chegando apenas aos 23 deputados.

O PS/Açores venceu as eleições em 2020, embora não tenha conseguido governar porque perdeu a maioria absoluta, surgindo a coligação pós-eleitoral de direita. Os socialistas tinham maioria absoluta desde 2000, renovada nos escrutínios de 2004, 2008, 2012 e ainda em 2016, ano em que obteve 30 mandatos. Vasco Cordeiro sucedeu a Carlos César e foi eleito presidente do Governo regional pela primeira vez em 6 de novembro de 2012.

“Os resultados são claros e evidentes na demonstração que a minha candidatura não alcançou o sucesso a que me propus. Fiquei aquém dos resultados eleitorais que tinha fixado como objetivo”, assumiu Vasco Cordeiro, na noite eleitoral.

Questionado sobre o que fará a seguir e se sai da liderança do PS/Açores, Cordeiro respondeu que todas as “decisões e reflexões” sobre o resultado desta noite “serão feitas no tempo e local próprio”. Sobre se vai ou não viabilizar um governo minoritário do PSD, Vasco Cordeiro recusou responder e repetiu: “Todas essas questões terão o seu lugar próprio, a seu tempo. Não é este o local nem a hora”.

Ao mesmo tempo, PS poderá ter de decidir o que fazer ao governo de Bolieiro. Para conseguir fazer aprovar instrumentos de governação, a Aliança Democrática precisa do voto de três deputados e só os pode ir buscar ou ao Chega ou aos socialistas.