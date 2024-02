Braga, 04 fev 2024 (Lusa) – O Sporting de Braga segurou hoje o quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Moreirense, por 1-0, em jogo da 20.ª jornada.

Horas depois de terem perdido provisoriamente o quarto posto para o Vitória de Guimarães, os ‘arsenalistas’ venceram com um golo do espanhol Abel Ruiz, aos oito minutos.

O Sporting de Braga tem 40 pontos, mais um do que os vimaranenses, e está a cinco do último lugar do pódio, ocupado pelo FC Porto, enquanto o Moreirense se mantém no sexto posto, com 32.