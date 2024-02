A biógrafa real Ingrid Seward tem um novo livro sobre a coroa. Com data de lançamento marcada para dia 15 de fevereiro, “My Mother And I” conta a história da relação do agora Rei Carlos III e da Rainha Isabel II. Entre as revelações estão a tentativa de Diana de cancelar o seu casamento, a opinião da monarca sobre o vestido de noiva de Meghan Markle e o pretendente que seria mais adequado para a princesa de Gales.

Em “My Mother And I”, a especialista sobre a família real conta que, em junho 1981, Diana foi convidada para a festa de aniversário do príncipe André no Castelo de Windsor. Junto da família real, a princesa de Gales procurava dançar com o seu noivo, no entanto, Carlos passou a noite a trabalhar e a certificar-se de que falava com o maior número possível de pessoas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Diana estava desesperada. O seu noivo tinha estado fora, na América, durante a maior parte da semana anterior e, no entanto, não tinha qualquer desejo de dançar com ela”, escreveu Seward, citada no Daily Mail. “Sentindo-se emocionalmente esgotada, atirou-se para dançar com um homem atrás do outro — até finalmente dançar sozinha.”

Por volta das 5h30, depois da festa, Diana seguiu para casa do pai, em Northamptonshire, sentindo-se, segundo a autora, “perturbada, confusa, zangada e sem qualquer intenção de regressar. No que dizia respeito a Diana, o casamento real estava cancelado“. Quem a demoveu da ideia foi Edward John Spencer que, quando soube da decisão da filha, ficou em choque: “Depois de a ter acalmado, salientou que seria um ato de grande descortesia romper o noivado com o futuro Rei tão perto do casamento.”

“Ela não podia negar que ainda queria ser a Princesa de Gales. E, aos 19 anos, ainda era suficientemente jovem para acreditar em finais felizes, apesar do que os seus instintos lhe tinham dito naquela noite terrível”, acrescentou a especialista. Por sua vez, também a rainha Isabel II tinha algumas reservas quanto ao casamento de Diana com Carlos. Segundo Seward, a monarca questionava-se se “alguém tão jovem conseguiria distinguir entre o homem e o príncipe” e se Diana não seria “muito mais adequada para o seu filho mais novo, André”.

No entanto, Diana não é a única personagem do novo livro de Ingrid Seward. Também Meghan Markle tem lugar nas páginas do “My Mother And I” e tudo devido ao seu vestido de noiva.

Criado por Clare Waight Keller, da Givenchy, a peça de seda usada pela duquesa de Sussex no seu casamento com o príncipe Harry em maio de 2018 foi considerada demasiado branca pela Rainha Isabell II. Segundo Seward, a monarca comentou que o vestido era impróprio para uma mulher divorciada: “Na opinião da monarca, não era apropriado que uma divorciada que se casasse novamente pela igreja parecesse tão extravagantemente virginal”, escreveu.