A Polícia Judiciária (PJ) deteve no Aeroporto de Lisboa um jovem de 19 anos alvo de um mandado de detenção europeu e indiciado por um crime de roubo agravado, com ameaça de arma de fogo.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a PJ adianta que o crime, praticado em coautoria com um outro homem já anteriormente identificado e detido, ocorreu na via pública em 2 de setembro de 2022, na zona da Amadora, na sequência de uma chamada efetuada pelos agressores para um serviço de transporte.

“Já no interior do veículo, e sob a ameaça de arma de fogo, roubaram ao condutor dois telemóveis e uma carteira, com 130 euros”, adianta a PJ.

A Polícia Judiciária acrescenta que, na altura, este suspeito havia sido identificado e detido em flagrante delito pela PSP, mas que, após a detenção foi presente a um juiz, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, medida que não cumpriu, fugindo às autoridades para o estrangeiro.

O suspeito foi detido na terça-feira no Aeroporto Humberto Delgado por elementos da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, da PJ, após viajar de França para a capital portuguesa.