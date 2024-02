Vários grupos de agricultores da Polónia estão a manifestar-se esta sexta-feira em todo o país, interditando estradas e acessos às principais cidades, além de bloquearem dois postos fronteiriços com a Ucrânia.

De acordo com informações da polícia polaca, citadas pelas agências internacionais, colunas de até 200 tratores começaram esta sexta-feira de manhã a bloquear rotundas, acessos a autoestradas, vias secundárias e acessos a cidades em todo o país, ações de protesto que deverão prosseguir durante a tarde.

O setor agrícola polaco junta-se assim às manifestações que estão a decorrer em outros países europeus contra o chamado Pacto Verde da União Europeia (UE), que pretende alcançar a neutralidade climática até 2050 através de uma transição ecológica.

Em Cracóvia (sul da Polónia), o porta-voz da polícia municipal, Piotr Szpiech, disse que “uma coluna de 150 tratores” estava a aproximar-se da cidade pelo leste e que “outro grupo de cerca de 50” iria juntar-se pelo sul, para tentar fechar os principais acessos às autoestradas.

Numa conferência de imprensa, o ministro da Agricultura polaco, Czeslaw Siekierski, expressou o seu apoio aos manifestantes, que, segundo disse, “estão a protestar não só em nome próprio, mas também em nome dos consumidores”, apelando aos representantes do setor para se reunirem com o executivo na próxima semana.

O vice-ministro do Ambiente, Milosz Motyka, disse, por sua vez, que “a Comissão Europeia deve ter em conta os protestos dos agricultores, porque eles têm razão“, acrescentando que “as alterações radicais ao Pacto Verde têm um impacto negativo na produção agrícola e na soberania alimentar da Europa”.

Entretanto, piquetes de associações de agricultores polacos começaram esta sexta-feira a bloquear o posto fronteiriço de Dorohusk-Yagodin com a vizinha Ucrânia, no leste do país, anunciando a intenção de impedir a passagem de mercadorias ucranianas durante um mês.

Noutro ponto de passagem fronteiriço, Medyka (leste), os agricultores irão manter esta sexta-feira um bloqueio temporário e manifestar-se-ão para exigir a imposição de direitos aduaneiros e quotas às importações agroalimentares ucranianas.

Atualmente, a Polónia apenas permite a passagem de produtos agroalimentares ucranianos, mas não autoriza a sua venda no país, e há vários meses que mantém a proibição da importação de mercadorias da Ucrânia.

Os agricultores europeus, incluindo em Portugal, saíram à rua nas últimas semanas, cortando estradas com tratores e promovendo protestos de rua, para exigir a flexibilização da Política Agrícola Comum (PAC) da União Europeia (UE) e mais apoios para o setor, entre outras reivindicações, ações que já levaram alguns Governos a adotar novas medidas.