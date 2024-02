Em 2019, a Audi fez saber que a produção do R8 seria descontinuada em Dezembro de 2023, mas a realidade é que chegou o final de Dezembro, a que se seguiu o final de Janeiro, e (ainda) continuam a sair coupés animados pelo impressionante V10 com 5208 cc rumo aos clientes. O construtor veio, entretanto, explicar que as encomendas não param e que, face à carteira de clientes, a produção está garantida pelo menos até Março.



Curiosamente, as unidades que ainda estão a ser produzidas do R8 são todas da versão GT RWD, ou seja, aquela que extrai 620 cv do motor V10 e que apenas recorre a tracção traseira, o que torna o coupé mais leve e ágil, mas que não conta com as quatro rodas motrizes para incrementar a tracção em pisos molhados os escorregadios.

Neste canto do cisne do R8, foram igualmente fabricadas oito unidades de uma série especial para o Japão. E se pensa que o interesse para este coupé V10 é reduzido, saiba que só os EUA adquiriram 631 R8 em 2023, mais do dobro dos 314 veículos que foram encomendados em 2022 e mais do que os coupés da marca que foram comprados em 2019 e 2020.

O Audi R8 é um coupé ímpar, sobretudo para os clientes da marca alemã. Às suas formas agressivas de coupé de dois lugares alia prestações nobres, dos 331 km/h de velocidade máxima aos 3,1 segundos para ir de 0-100 km/h. Mas, para muitos dos potenciais clientes, talvez o seu principal motivo de interesse resida no 5.2 V10 atmosférico, concebido e produzido pela Lamborghini, unidade motriz esta que revela um nível de sofisticação inacessível para um construtor mais generalista.

Para produzir o R8, a Audi recorreu à sua fábrica mais artesanal, a unidade da Audi Sport em Böllinger Höfe, na Alemanha, de onde saem o R8 e o eléctrico e-tron GT. Curiosamente, também é nestas instalações versáteis que são fabricados os R8 de competição, dos que disputam os campeonatos de GT3 aos que participam em competições de resistência. Böllinger Höfe usufrui ainda da proximidade face a uma das maiores e mais antigas linhas de produção da Audi, em Neckarsulm. Veja em baixo como funciona a fábrica: