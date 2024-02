Em atualização

Alexander Stubb será o 13.º Presidente da Finlândia. Com mais de 94% dos votos contabilizados, o candidato do centro-direita segue na frente com 51,4% dos votos, que dão a vitória ao candidato do centro-direita e antigo primeiro-ministro do país.

Stubb, do Partido Coligação Nacional, está assim à frente do seu adversário, o independente Pekka Haavisto, dos Verdes finlandeses, que arrecadou 48,6% dos votos, naquela que foi a segunda volta das eleições, depois de um primeiro ato eleitoral a 28 de janeiro em que nenhum dos candidatos obteve uma maioria.

De acordo com a Bloomberg, Havisto já veio reconhecer a derrota e felicitar Stubb. “Obrigado e boa sorte”, disse o candidato derrotado ao novo chefe de Estado, que sucede ao atual Presidente Sauli Niinistö, que atingiu o limite de dois mandatos e não podia concorrer a este ato eleitoral.

Antes, o The Guardian tinha dado conta que Stubb seguia na frente quando foram tornados públicos os resultados preliminares baseados no voto antecipado, que representava quase metade (46%) dos eleitores elegíveis. Os primeiros resultados foram anunciados após o fecho das urnas, às 20h00 da Finlândia (menos duas horas em Portugal). Os resultados finais serão divulgados por volta das 21h00 de Lisboa.