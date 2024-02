Parecia ser quase uma conjugação cósmica para “escrever direito por linhas tortas”: como a deslocação do Sporting a Famalicão para o Campeonato não se realizou pela falta de policiamento e como o encontro do FC Porto aos Açores para defrontar o Santa Clara para os quartos da Taça de Portugal ficou a menos de meio pelas condições climatéricas, o dia 29 de fevereiro aparecia como uma “solução” para acertar calendário na Primeira Liga e na Taça de Portugal, fazendo assim com que as primeiras mãos das meias-finais se jogassem no mesmo dia ou em dias consecutivos mais para a frente. Aparecia mas, agora, deixou de aparecer.

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quarta-feira que o encontro da primeira mão das meias da Taça de Portugal entre Sporting e Benfica, neste caso no Estádio José Alvalade, vai realizar-se no dia 29 de fevereiro às 20h45. Em paralelo, e no mesmo dia, irá jogar-se os 63 minutos em falta do último jogo dos quartos da competição entre Santa Clara e FC Porto (16h continentais, menos uma nos Açores).

Ainda não há uma data definida para a segunda mão do dérbi lisboeta, existindo apenas o dia referência de 3 de abril. Já em relação à outra meia-final, entre V. Guimarães e o vencedor do Santa Clara-FC Porto, não há qualquer indicação sobre quando serão jogados os dois encontros desta fase da competição.

???????????? Já temos ???????????????? ???? ???????????????? para a 1.ª mão da meia-final da #TaçadePortugal! pic.twitter.com/f2xw1TKMcH — SL Benfica (@SLBenfica) February 14, 2024

#SaveTheDate ????⚪

⚽ Gil Vicente-FC Porto ???? 25/2 ⌚ 18h

⚽ Santa Clara-FC Porto ???? Jogo reatado no dia 29/2, às 16h#FCPorto pic.twitter.com/MZLbLh3WYs — FC Porto (@FCPorto) February 14, 2024

Com essa marcação, fica também por saber-se quando será jogada a partida entre Famalicão e Sporting para o Campeonato, numa altura em que os leões somam os mesmos 52 pontos do Benfica mas com menos um jogo. Contas feitas, caso o conjunto verde e branco passe o playoff de acesso aos oitavos da Liga Europa, esse encontro só poderia ser jogado na melhor das hipóteses a meio de abril; se chegar aos quartos da prova, a única alternativa será 24/25 de abril… se não coincidir com as meias da Champions tendo o FC Porto.