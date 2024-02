No primeiro jogo do dia da 25.ª jornada da liga inglesa, o Liverpool venceu por 4-1 no recinto do Bentford, com o português Diogo Jota a fazer uma assistência e a sair lesionado.

O internacional luso fez o passe, de cabeça, para o golo do uruguaio e ex-benfiquista Darwin Núñez, que marcou com um ‘chapéu’ ao guarda-redes neerlandês Mark Flekken, aos 35 minutos.

Aos 44 minutos, Diogo Jota teve, porém, de ser substituído, pelo regressado egípcio Mohamed Salah, saindo de maca, depois de se ressentir da uma jogada aos 39, quando o dinamarquês Christian Norgaard lhe caiu em cima do joelho esquerdo.

Na segunda parte, já sem Jota, Curtis Jones, que também saiu lesionado (34 minutos), e Darwin Núñez, substituído ao intervalo por Cody Gakpo, o Liverpool chegou ao segundo tento, aos 55, pelo campeão mundial argentino Alexis Mac Allister, servido por Salah.

O egípcio, que não atuava pelos ‘reds’ desde 01 de janeiro, devido à CAN2023, ainda foi a tempo de somar o seu 15.º tento na edição 2023/24 da Premier League, menos um do que o melhor marcador, o norueguês Erling Halland, do Manchester City.

Aos 75 minutos, os anfitriões reduziram, por intermédio de Ivan Toney, que somou o quarto golo nos últimos cinco jogos, desde que voltou da uma suspensão de oito meses, por envolvimento em apostas.

Se ainda ficaram com algumas esperanças em pontuar, os locais perderam-nas, em definitivo, aos 86 minutos, quando o neerlandês Gakpo apontou o quarto tento dos forasteiros.

Ainda este sábado, o Arsenal goleou o Burnley (5-0), o Fulham, de Marco Silva, foi derrotado pelo Aston Villa (2-1) e o Notthingham Forest, de Espírito Santo, bateu o West Ham (2-0), para a Liga inglesa de futebol.

A visita dos ‘gunners’ ao Turf Moor transformou-se num passeio, por culpa dos golos de Odegaard (04 minutos), Saka (41 e 47) e Trossard (66) e Havertz (78), o último golo já com o internacional português Cédric Soares em campo, pelo segundo jogo seguido.

Na classificação, o Liverpool passou a contar 57 pontos, contra os 55 do Arsenal (segundo colocado) e 52 do tricampeão em título Manchester City (terceiro), que tem menos dois jogos, um deles o que cumpre hoje na receção ao Chelsea.

A equipa comandada pelo espanhol Mikel Arteta visita o Estádio do Dragão, no Porto, na quarta-feira, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao vice-campeão nacional FC Porto.

No Craven Cottage, em Londres, Marco Silva não resistiu ao poderio do quarto colocado Aston Villa, que teve no avançado Watkins (23 e 56) a grande figura do encontro da jornada 25 da Premier League. Rodrigo Muniz (63 anotou o tento de honra dos londrinos (12.º), que tiveram João Palhinha no ‘onze’ inicial.

De volta aos bons resultados está Nuno Espírito Santo, ao ‘leme’ do Forest, depois de bater o West Ham com golos de Awoniyi (45+5) e Hudson-Odoi (90+4). Nuno Tavares alinhou de início pelo emblema anfitrião.

De resto, o Newcastle (7.º) resgatou um ponto nos descontos, por Ritchie (90+2), na receção ao 13.º posicionado Bournemouth (2-2), enquanto o Wolverhampton (11.º) foi à capital inglesa derrotar o Tottenham (5.º) por 2-1.

Um ‘bis’ do brasileiro José Gomes (42 e 63) resolveu o desafio para os ‘Wolves’, que teve em campo os lusos José Sá, Semedo, Toti e Pedro Neto, autor da assistência para o tento decisivo.