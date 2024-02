O presidente do governo de transição do Burkina Faso, capitão Ibrahim Traoré, defendeu este sábado a necessidade de lutar pela soberania africana, num encontro com vários milhares de apoiantes, em Ouagadougou.

Ibrahim Traoré, de 35 anos, prestou homenagem à juventude do Burkina Faso pela sua “vigilância cívica e patriótica” e pela “consolidação das conquistas” da transição, afirmando-se determinado em “devolver a soberania ao povo do Burkina Faso”, noticia a agência France Presse.

Traoré está no poder desde o golpe de estado ocorrido no final de setembro de 2022, num país alvo da violência ‘jihadista’, à semelhança dos seus vizinhos Mali e Níger, também governados por regimes militares.

Os três países, que se afastaram de França e aproximaram de Moscovo, formaram a Aliança dos Estados do Sahel (AES) e anunciaram a sua saída da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

Apelando a uma “luta contra o imperialismo”, o capitão Traoré desejou hoje que “os africanos deixem de ter pena de si próprios” e apelou a uma luta que coloque a soberania “em primeiro lugar”.

O encontro deste sábado foi convocado por um grupo de organizações civis pró-regime. Os participantes, na maioria jovens das 13 regiões do país, reuniram-se no Palácio dos Desportos de Ouagadougou 2000, agitando bandeiras do Burkina Faso e cartazes com a imagem de Traoré.

Os apoiantes destacaram, como conquistas do regime militar, a reabertura de escolas, encerradas pela ameaça dos grupos ‘jihadistas’, e a reinstalação de famílias deslocadas nos seus locais de origem.

A violência ‘jihadista’ no Burkina Faso, atribuída a movimentos armados próximos da Al-Qaeda e do grupo Estado Islâmico, provocou a morte a cerca de 20.000 pessoas e mais de dois milhões de deslocados, desde 2015.