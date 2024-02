"Nunca te rendas." Donald Trump lança coleção de ténis em nome próprio

Uns ténis cheios de mensagens políticas. Dourados, de sola vermelha, com a bandeira dos Estados Unidos e um “T” de Trump — assim são as sapatilhas que Donald Trump lançou durante uma aparição surpresa na ‘Sneaker Con’, conhecido como “maior espetáculo de ténis na Terra”, em Filadélfia, na Pensilvânia.

Chamam-se “Never Surrender” (“Nunca te rendas”, em português), custam 399 dólares (cerca de 370 euros) e foram lançados numa edição limitada a mil exemplares, com dez autografados pelo ex-Presidente e recandidato à liderança dos EUA. De acordo com vários órgãos de comunicação social norte-americanos, o site assegura que os ténis já esgotaram.