Se em janeiro não há estrelas no céu (pelo menos na canção de Rui Veloso), fevereiro promete uma chuva de estrelas. Dia 27 de fevereiro, em Albufeira, acontece a primeira Gala MICHELIN exclusivamente portuguesa. Serão atribuídos os galardões mais desejados do mundo da restauração e, mesmo que esteja à distância, pode acompanhar tudo de perto.

Portugal entrou para este prestigiado guia em 1910, mas só em 2009 começou a participar de uma cerimónia de revelação dos premiados — a cerimónia ibérica de lançamento do Guia MICHELIN Portugal e Espanha. 2024 marca, portanto, um importante passo para a gastronomia e restauração portuguesas que passam a ter um guia autónomo, que atualmente já conta com 163 restaurantes, e uma cerimónia própria

O Algarve, região com grande concentração de restaurantes com estrelas MICHELIN, foi escolhido para receber o evento apresentado por Catarina Furtado. É no NAU Salgados Palace & Congress Center da Guia, em Albufeira, que serão revelados os novos premiados e quantas estrelas totaliza o território português.

Os convidados — personalidades do meio da gastronomia, os chefs já premiados e os novos candidatos — começam a chegar por volta das 18h30 e serão recebidos numa passadeira vermelha pelo locutor Fernando Alvim. Tanto esta receção como toda a cerimónia serão transmitidas em streaming no YouTube, para qualquer ponto do país e do mundo. Pode aceder através do vídeo publicado abaixo, onde encontrará a opção de ativar notificações para saber quando o streaming da cerimónia está prestes a começar.

Haverá ainda um jantar especial, coordenado por chefs da casa, isto é, velhos habitantes de Algarve e velhos conhecidos do Gala MICHELIN. Dieter Koschina, que desde 1999 mantém duas estrelas MICHELIN no restaurante Vila Joya, em Albufeira, sendo assim simbólico que esteja à frente do jantar que marca a independência portuguesa no Guia MICHELIN. O seu companheiro na orientação do banquete será João Oliveira que mantém uma estrela no restaurante Vista, em Portimão, desde 2017. Na equipa estão ainda Hans Neuner (do restaurante Ocean, duas estrelas), José Lopes (Bon Bon, uma estrela), Liborio Buonocore (Gusto by Heinz Beck, uma estrela), Louis Anjos (Al Sud, uma estrela) e Luís Brito (A Ver Tavira, uma estrela).

Reúnem-se nesta equipa de sete gerações de cozinheiros que aumentaram as expectativas dos inspetores do Guia MICHELIN. Nos últimos anos, o panorama das estrelas MICHELIN nacionais tem-se alargado a cada gala, a cada nova edição do guia, confirmando a exigência dos restaurantes e produtos nacionais e, como consequência, a curiosidade em relação à alta cozinha portuguesa. Mesmo a lista dos Bib Gourmand (restaurantes que aparecem no Guia MICHELIN por terem um estilo de cozinha simples e uma “boa relação qualidade preço”) tem aumentado e são hoje 37 casas de norte a sul e nas ilhas.

Quanto aos restaurantes com uma estrela são hoje 29 e há outros sete com duas estrelas. Há ainda uma distinção mais recente, mas também muito importante: a Estrela Verde MICHELIN que destaca, na seleção de restaurantes do Guia MICHELIN, os estabelecimentos que estão na vanguarda de uma abordagem mais sustentável da gastronomia e que podem ser considerados modelos para o público em geral e para os seus pares. Em Portugal, são 3 restaurantes que integram esta lista.

Que surpresas nos reserva a primeira gala exclusivamente portuguesa? O suspense quebra-se dia 27 de fevereiro, a partir das 18h30, em Albufeira, ou via streaming.

Entretanto, reveja a lista de todos os restaurantes com estrelas MICHELIN em Portugal e o chef que liderou a sua conquista.

1 estrela MICHELIN ↓ Mostrar ↑ Esconder ● Encanto (Lisboa, chef José Avillez e João Diogo Formiga) ● Euskalduna Studio (Porto, chef Vasco Coelho Santos) ● Kanazawa (Lisboa, chef Paulo Morais) ● Kabuki (Lisboa, chef Paulo Alves, agora em outro projeto) ● Le Monument (Porto, chef Julien Montbabut) ● Al Sud (Lagos, chef Louis Anjos) ● A Ver Tavira (Tavira, chef Luís Brito) ● Cura (Lisboa, chef Pedro Pena Bastos) ● Esporão (Reguengos de Monsaraz, chef Carlos Teixeira) ● Vila Foz (Porto, chef Arnaldo Azevedo) ● 100 Maneiras (Lisboa, chef Ljubomir Stanisic) ● Eneko Lisboa (Lisboa, chef Eneko Atxa, encerrou no início de 2024) ● Mesa de Lemos (Viseu, chef Diogo Rocha) ● Epur (Lisboa, chef Vincent Farges) ● Vistas (V.N. de Cacela, chef Rui Silvestre, deixou o restaurante no final de 2023) ● Fifty Seconds by Martín Berasategui (Lisboa, chef Filipe Carvalho, deixou o restaurante no final de 2024) ● Midori (Sintra, chef Pedro Almeida) ● G Pousada (Bragança, chef Óscar Gonçalves) ● A Cozinha (Guimarães, chef António Loureiro) ● Antiqvvm (Porto, chef Vítor Matos) ● Bon Bon (Carvoeiro, chef José Lopes) ● Eleven (Lisboa, chef Joachim Koerper) ● Feitoria (Lisboa, chef André Cruz) ● Fortaleza do Guincho (Cascais, chef Gil Fernandes) ● LAB by Sergi Arola (Sintra, chef Sergi Arola) ● Largo do Paço (Amarante, chef Tiago Bonito) ● Loco (Lisboa, chef Alexandre Silva) ● Pedro Lemos (Porto, chef Pedro Lemos) ● William (Funchal, chef Luís Pestana) ● Vista (Portimão, chef João Oliveira) ● Gusto (Almancil, chef Heinz Beck)

2 estrelas MICHELIN ↓ Mostrar ↑ Esconder ● Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira, chef Rui Paula) ● Alma (Lisboa, chef Henrique Sá Pessoa) ● Belcanto (Lisboa, chef José Avillez) ● Il Gallo d’Oro (Funchal, chef Benoît Sinthon) ● Ocean (Alporchinhos, chef Hans Neuner) ● The Yeatman (Vila Nova de Gaia, chef Ricardo Costa) ● Vila Joya (Albufeira, chef Dieter Koschina)