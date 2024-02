(Em atualização)

Um grupo de apoiantes de Julian Assange, o fundador da WikiLeaks, estão reunidos à porta do tribunal londrino onde decorre a audiência de dois dias, que vai avaliar se o antigo jornalista pode apresentar um recurso para impedir a extradição para os Estados Unidos.

Pelo relato do jornal Guardian, foram colocadas fitas douradas com as palavras “Libertem Julian Assange já!” na vedação do tribunal, em portões e árvores nas proximidades. Além da advogada e ativista Stella Assange, que é casada com Assange, há várias pessoas com cartazes com apelos à libertação do australiano, com palavras de ordem como “Só há uma decisão: não à extradição”.

A BBC refere que há vários políticos britânicos a demonstrar apoio a Assange no tribunal. Apsana Begum, do partido Trabalhista, diz que o caso contra o fundador da WikiLeaks “é sobre pessoas e o seu poder, contra o Estado e o imperialismo”. Também Jeremy Corbyn, antigo líder dos Trabalhistas, marca presença na manifestação de apoio a Assange.

Tim Dawson, da Federação Internacional de Jornalistas, também demostrou apoio a Assange à porta do tribunal. Numa intervenção a partir de uma estrutura instalada perto do tribunal, apelou à defesa da liberdade de expressão e transmitiu que teme que, caso Assange seja extraditado, haja mais jornalistas que possam vir a pensar duas vezes antes de publicar investigações, com receio das consequências.

O tribunal vai analisar, ao longo de dois dias, se Assange, que é um cidadão australiano, poderá apresentar um recurso ao pedido de extradição. Assange tornou-se um nome conhecido mundialmente quando divulgou documentos confidenciais dos EUA.

Ao longo desta terça e quarta-feira, dois magistrados vão analisar se há condições para que Assange possa recorrer da decisão — uma das derradeiras tentativas para evitar que o australiano seja extraditado para os EUA, onde arrisca 175 anos de prisão por tornar públicos mais de 700 mil documentos confidenciais. O fundador da WikiLeaks não está presente no tribunal, por não estar em boas condições de saúde. Assim, está a acompanhar a audiência por meios eletrónicos, a partir da prisão de Belmarsh, onde está detido desde 2019.

Assange é acusado pelos EUA de conspirar com a denunciante Chelsea Manning, que em 2010 acedeu a documentos do governo norte-americano, quando trabalhava como analista de segurança. Manning foi condenada a 35 anos de prisão, mas teve a pena reduzida durante a administração de Barack Obama. Foi libertada em março de 2020, depois de cumprir sete anos de prisão.

A justiça britânica aprovou em junho de 2022 o pedido de extradição de Assange para os EUA. O antigo jornalista apresentou um recurso à decisão, tentando ganhar mais algum tempo. Depois desta audiência de dois dias, Assange poderá ainda recorrer para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

Julian Assange foi detido em 2019 pela polícia britânica, depois de ter recebido asilo na embaixada do Equador em Londres ao longo de sete anos.