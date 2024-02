Em Cauterets, numa pequena comuna francesa nos Pirinéus, guardado a cinco cadeados, um cofre suíço de 29 toneladas guarda obras de Picasso, Rembrandt e Andy Warhol e outras de artistas como Andres Serrano, Santiago Sierra e Sarah Lucas. Mas podem desaparecer num ápice desde sexta-feira passada, se alguém não garantir, a cada 24 horas, que Julian Assange continua vivo.

No interior e à porta do cofre foram instaladas duas câmaras. Ambas estão prontas para começar a transmitir em direto para o Youtube esta terça-feira, quando começar a audiência em tribunal do criador da Wikileaks. O ativista, que está preso que se encontra na cadeia de alta segurança de Belmarsh, em Londres, tem dois dias para tentar pela última vez evitar uma ordem de extradição para os Estados Unidos, onde poderá incorrer numa pena de prisão que pode ir até aos 175 anos.

Em França, o artista russo dissidente Andrei Molodkin quer evitar que Assange morra na prisão. Para isso criou a “instalação-bomba” a que chamou Dead Man’s Switch (o interruptor do homem morto, em tradução livre): o tal cofre onde na sexta-feira fechou 16 obras de arte no valor de 40 milhões de dólares (mais de 37 milhões de euros), embaladas em caixas de madeira no cofre ao lado de dois barris brancos: um com um ácido em pó, outro com um catalisador, ligado a um interruptor que, se for ligado, provoca uma reação química que reduzirá a pó as caixas e as obras de arte.

