Um homem, de 55 anos, sofreu esta terça-feira ferimentos graves depois de cair no molhe sul do Porto de Aveiro, incidente que obrigou ao resgate da vítima nas rochas, adiantou à Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

A queda ocorreu pelas 19h10, no molhe sul do Porto de Aveiro, no concelho de Ílhavo, enquanto o homem passeava.

O incidente obrigou à intervenção da equipa de resgate em grande ângulo dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, que procederam à estabilização inicial da vítima e ao seu resgate, explicou fonte da AMN.

A vítima, que ficou em estado grave com diversas fraturas, foi depois assistida pela equipa médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e transportada para uma unidade hospitalar.

No local estiveram elementos da Polícia Marítima, dos bombeiros de Ílhavo e INEM, no total de 12 operacionais apoiados por cinco viaturas.