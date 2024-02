O Presidente timorense, José Ramos-Horta, exonerou o recém-nomeado embaixador do país na Indonésia António Conceição, segundo um decreto presidencial divulgado esta terça-feira na página oficial do Jornal da República.

“É exonerado do cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Timor-Leste para a República da Indonésia, o senhor António Conceição”, pode ler-se no decreto presidencial, com data de 13 de fevereiro.

O decreto presidencial não justifica a decisão de exoneração pelo chefe de Estado timorense.

António Conceição, antigo ministro do Comércio e Indústria de Timor-Leste, foi condenado no início de janeiro a cinco anos de prisão por participação económica em negócio, tendo o tribunal considerando que lesou o Estado ao favorecer uma empresa num concurso público.

António Conceição, do Partido Democrático, foi ministro do Comércio e Indústria e da Educação e foi eleito deputado nas últimas eleições legislativas. Em dezembro, tinha sido nomeado embaixador na Indonésia pelo Presidente timorense, José Ramos-Horta.