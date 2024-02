O Canadá vai abrir um centro de requisição de vistos em Lisboa disponibilizando aos portugueses “mais flexibilidade, acessibilidade, para visitarem, estudarem e trabalharem no país”, anunciou o Governo canadiano.

“A abertura de um centro de requisição de vistos em Lisboa vai oferecer aos portugueses uma maior flexibilidade e acessibilidade para visitar, estudar ou trabalhar no Canadá”, refere o ministério da Imigração, de Refugiados e da Cidadania, numa nota enviada à agência Lusa.

O novo centro localizado no Campo Grande, em Lisboa começa a funcionar no dia 26 de fevereiro deste ano.

O centro também vai abrir uma porta a “novas oportunidades de intercâmbio social, económico e cultural“, beneficiando ambos os países. Os portugueses já beneficiam da “isenção de visto para viajar para o Canadá até seis meses”. “Os laços de pessoa para pessoa, entre o Canadá e Portugal, tornaram-se mais fortes ao longo do tempo. Hoje estes laços são sustentados por uma vibrante comunidade canadiana de origem portuguesa”, referiu o ministro com a pasta da imigração, Marc Miller.

O novo centro vai facilitar ainda mais os pedidos “para um período de tempo mais alargado” ao mesmo tempo que contribuem para a economia canadiana e “aprofundam os laços” entre os dois países, acrescenta Miller.

Os centros de requisição de vistos são operados por empresas privadas contratadas pelo Governo canadiano. O seu primeiro objetivo é receber documentos exigidos para as candidaturas dos processos de vistos, transmitir essa informação com segurança aos gabinetes do Ministério da Imigração do Canadá e terem serviços de recolha de informação biométrica.

Os serviços dos centros estão disponíveis por telefone, correio eletrónico ou pessoalmente, para responderem a questões nos idiomas locais e ajudar a garantir que os processos sejam finalizados. Atualmente, existem 163 centros localizados em 110 países.

Em 2022, o Canadá e Portugal celebraram 70 anos de relações diplomáticas. De acordo com recenseamento canadiano de 2021, cerca de 448 mil pessoas de origem portuguesa residiam no Canadá.