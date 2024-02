Dormem no passeio e abrigam-se no meio das mochilas e dos pertences que trouxeram consigo do país de origem. Cerca de 20 requerentes de asilo estão, pelo menos, desde este domingo a passar o dia e as noites ao relento à frente da segunda loja da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), localizada na zona do Intendente, em Lisboa. Ao Observador, a agência disse que está a “envidar todos os esforços e diligências para encontrar a melhor solução para cada um” deles.

Segundo a mesma agência, os imigrantes são naturais da Gâmbia e do Senegal, tendo começado esta forma de protesto, por verem “os pedidos de proteção internacional que submeteram considerados infundados, por não cumprirem os requisitos legais”.

Os imigrantes têm estado a dormir na rua, ocupando quase na totalidade o passeio localizado à frente da AIMA. Mas, de acordo com a agência, tem sido “disponibilizado apoio em matéria de alimentação e alojamento, excecionalmente, enquanto se gere a articulação com as entidades de acolhimento”.

No entanto, a agência adiantou, sem avançar com uma possível justificação, que “uma parte significativa destes utentes têm recusado o apoio disponibilizado, designadamente de alojamento e de encaminhamento para outras respostas, permanecendo no local”.

O Observador falou com alguns dos imigrantes presentes, que disseram não haver espaço suficiente dentro das instalações para todos dormirem e por isso é que alguns escolhem ficar na rua. Contudo, têm acesso a casas de banho e dizem estar a comer duas refeições por dia.

Apague, natural da Gâmbia, está, pelo menos, desde domingo junto à agência. Ao Observador conta que “não conhece ninguém em Portugal” e que não sabe o que fazer perante a recusa de asilo.

O imigrante afirma que veio para Portugal para arranjar trabalho e garante que não quer voltar ao país de origem.

Já em relação ao que os trouxe diretamente para Portugal, uma fonte familiarizada com o caso garantiu ao Observador que muitas pessoas podem ter sido influenciadas por vídeos na rede social Tik Tok.

De acordo com a mesma fonte, que falou sob a condição de anonimato, os vídeos em questão sugerem um facilitismo na entrada no país e na aceitação de requerimentos de asilo.

A agência disse também que deu “igualmente a possibilidade de atendimento especializado na Loja AIMA II para disponibilização de toda a informação sobre a situação em concreto, nomeadamente a referente à regularização em Portugal”. “Alguns deles têm marcação para novo atendimento presencial muito em breve”, acrescentou.

A Câmara Municipal de Lisboa também já foi notificada sobre a situação, tendo o Observador enviado algumas questões que, até publicação desta notícia, ainda não tinham sido respondidas.