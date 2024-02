"A Sala de Professores": uma aula de vida real

“Há aquele ditado inglês que diz ‘o caminho do inferno está feito de boas intenções’. Acho que há grande verdade nisso. Porque as boas intenções nem sempre têm bons resultados. É bom ter boas intenções, mas é preciso pensar nas consequências. Não se podes tomar uma ação e depois pensar ‘oh, mas eu só queria fazer o bem’. As coisas não funcionam assim, o mundo não funciona assim.” O realizador refere-se assim a este ato de Carla, que motiva uma instabilidade em toda a escola — com os alunos, com os professores e com ela própria.

À medida que o filme vai avançando, uma palavra ganha importância: justificações. As mesmas que também usam os media com personagem, numa clara tentativa de crítica ao jornalismo e à gestão dos meios de comunicação: “Há uma pressão em criar cliques, atenção, vender, por isso é que histórias complexas são reduzidas a uma manchete. As pessoas já não leem o artigo completo, mesmo que o artigo seja complexo e seja justo. O que as pessoas leem é a manchete e o texto de entrada. Isto é um problema, sobretudo com o défice de atenção atual. E os jornais alimentam-se disso.”

Sala de Professores cria um problema e não oferece solução, quase ninguém sai bem na fotografia, apesar de todos, em algum momento, terem razão. Mas a razão serve de pouco quando não se age para lá das boas intenções. Quem sai bem na fotografia? A resposta está no final do filme e em quem diz “não”.