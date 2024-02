Ainda antes do sorteio dos oitavos da Liga Europa e de saber que iria reencontrar a Atalanta com quem tinha jogados na fase de grupos, o Sporting tinha um problema chamado calendário. E era um daqueles problemas que teria obrigatoriamente de conhecer uma decisão nas horas seguintes: tendo em conta que o Benfica ia ter também a primeira mão em casa, que os dois rivais lisboetas não podem jogar no mesmo dia como visitados e que os encarnados tinham preferência por serem campeões, os leões iriam fazer a sua partida no dia 5 e não no dia 7 de março. Ou seja, a receção ao Farense para o Campeonato deixava de ter data. Ao final do dia, a decisão tornou-se solução e, mesmo de forma “apertada”, os verde e brancos “encaixaram” as datas.

Numa primeira instância, havia dois cenários possíveis: adiar o encontro com os algarvios, algo que a Liga poderia admitir mas que o Sporting não queria tendo em conta que já tem um jogo em atraso a contar para o Campeonato em Famalicão depois da greve das forças policiais, ou adiar o jogo da primeira mão das meias da Taça de Portugal com o Benfica no dia 29 de fevereiro, algo que também não tinha consenso. A certa altura, até a possibilidade de inverter a ordem dos encontros com os transalpinos foi uma hipótese remota que à partida estaria condenada à nascença pelo benefício de a segunda mão ser em Bérgamo. No entanto, existia outra hipótese em cima da mesa, prevista nos regulamentos e que acabou no final por imperar.

“Devido ao conflito entre Benfica e o Sporting pelo facto de serem da mesma cidade, e a fim de respeitar os critérios desportivos da competição (ambas as equipas têm de jogar a primeira mão dos respetivos oitavos de final em casa), um dos dois jogos da primeira mão será disputado numa terça-feira. De acordo com os princípios definidos pelo Comité das Competições de Clubes, o Benfica tem prioridade, uma vez que venceu o Campeonato Nacional. Assim, o Sporting jogará a primeira mão dos oitavos em casa, na terça-feira, dia 5 de março de 2024, às 17h45 de Portugal, independentemente do seu adversário”, tinha anunciado a UEFA na manhã desta sexta-feira. Contudo, há exceções: se as autoridades policiais derem garantias de que não haverá problemas de cruzamentos problemáticos de adeptos visitantes na mesma cidade e que a segurança está assegurada, podem ser feitos dois encontros em dias consecutivos. Foi o que aconteceu.

Assim, a receção do Sporting à Atalanta passou para o dia 6 (quarta-feira) às 17h45, mantendo-se o Benfica-Rangers no dia 7 (quinta-feira) às 20h. Com essa pequena alterações, os leões ganharam a margem para colocar a receção ao Farense para a Primeira Liga no dia 3, domingo, às 18h, 69 horas depois da receção aos encarnados na Taça de Portugal e 72 horas antes da partida com os transalpinos. Nesse mesmo domingo, o Benfica desloca-se ao Dragão para defrontar o FC Porto a partir das 20h30, cumprindo o habitual período de descanso de 72 horas. As datas oficiais foram anunciadas pela Liga em comunicado.

Ainda em relação a jogos da Liga Europa envolvendo equipas portuguesas, houve um outro protesto mas desta vez do Rangers por causa do horário da segunda mão dos oitavos com o Benfica em Glasgow. “O Rangers, em nome dos nossos adeptos, está desapontado por saber que o nosso jogo em casa contra o Benfica terá início às 17h45. Apesar de ter sido apresentado um caso sólido à UEFA para que o jogo fosse disputado no horário tradicional das 20h00, em vez disso, ele começará significativamente mais cedo, principalmente devido a compromissos com a emissora, o que provavelmente causará inconvenientes e transtornos significativos aos nossos adeptos. O clube solidariza-se totalmente com os adeptos fiéis pelos sacrifícios adicionais que talvez precisem de fazer para assistir ao jogo, já que esse problema está totalmente fora do nosso controle”, explicou o atual líder da Liga escocesa em comunicado.