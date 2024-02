Escolas encerradas, cortes de estradas. Louis trouxe neve ao Norte e Centro de Portugal

“A evolução do estado do tempo está a ser acompanhada em permanência, sendo que as corporações de bombeiros do concelho (Montalegre e Salto), bem como as equipas camarárias, estão no terreno para o mais rapidamente possível, repor as condições de segurança para a normal circulação nas vias, assegurando a mobilidade de todos” disse em comunicado a Proteção Civil Municipal de Montalegre. O distrito de que faz parte, Vila Real, está sob aviso amarelo, desde as 7h30.

Na Serra da Estrela, a neve levou também ao fecho das estradas do maciço central. Foram encerrados seis troços ao longo do dia, já que as previsões apontam para a continuação de queda de neve durante o dia de sexta-feira.

Aliás, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê queda de neve acima dos 800 metros de altitude até às 18h desta sexta-feira, avisando que, em alguns locais, poderá haver acumulação significativa de neve. Na quinta-feira emitiu avisos de queda de neve para 10 distritos do continente que por alguma incerteza relacionada com a quantidade de precipitação que irá ocorrer, poderão ser prolongados e/ou agravados.

A neve caiu ainda em Castro Laboreiro, em Melgaço, em Bragança, no Alto Tâmega e no Barroso entre outros locais, mostraram alguns utilizadores na rede social X, como o meteorologista Márcio Santos.

A queda de neve é uma das consequências da depressão Louis que está a atravessar o país e que trouxe de volta o frio, a chuva e muita agitação marítima que já colocou sete distritos em alerta laranja esta sexta-feira, que passarão a vermelho no sábado, e fechou oito barras marítimas.