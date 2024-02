Um homem de 42 anos suspeito da prática de três roubos por esticão a vítimas especialmente vulneráveis, na cidade de Setúbal, foi detido pela PSP e ficou em prisão preventiva, foi anunciado esta sexta-feira.

Segundo um comunicado da PSP de Setúbal, a investigação permitiu reunir indícios do envolvimento do detido na prática de três crimes de roubo, dois em outubro do ano passado e um na última terça-feira, dia 20 de fevereiro, que “causam forte alarme e inquietação social”.

O homem detido, que já tinha sido condenado a pena de prisão por este tipo de crime, foi presente a primeiro interrogatório judicial no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Setúbal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.