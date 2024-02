InterContinental

R. Castilho 149, 1099-034 Lisboa. Dia 25 de fevereiro entre as 11h30 e as 15h00. Brunch a 38€ por pessoa. Reservas através do 213818700 ou lisha.reception@ihg.com.

Para celebrar o Dia Mundial da Nutella: o dia daquele que é talvez o creme de avelã mais conhecido do mundo assinalou-se a 5 de fevereiro. Para o homenagear, e saborear, o InterContinental Lisbon preparou um brunch onde o rei é a Nutella. Marcado para o dia 25, este brunch de domingo vai muito além das panquecas: há bolo de kiwi, cupcakes, tarte de mirtilos, bolas de berlim e ainda éclairs de morango — sempre com a Nutella presente. Para os menos gulosos, o InterContinental preparou também uma seleção de tostas — sim, há de abacate — e de ovos variados. Para celebrar o Dia Mundial da Nutella, no final cada cliente recebe uma caneca de oferta.

“Westwood – Punk, Ícone, Ativista”

Biblioteca de Alcântara, R. José Dias Coelho 27 a 29, 1300-327 Lisboa. Dia 24 de fevereiro, sábado, às 18h. Bilhetes a 4 euros por pessoa.

Para uma boa dose de inspiração: na Biblioteca de Alcântara, a tarde de sábado tem como protagonista Vivienne Westwood, enfant terrible da moda britânica e auto-proclamada sonhadora. “Westwood — Punk, Ícone, Ativista” é o primeiro filme que conta a história de vida da criadora, que morreu aos 81 anos, em dezembro de 2022. Criada no seio de uma família humilde no norte de Inglaterra, Westwood chegou a Londres aos 17 anos, durante a década de 1960, e conheceu o agente dos Sex Pistols Malcom McLaren, com quem revolucionou a cultura popular londrina, tornando-se num dos grandes símbolos do punk. O filme de 2018 acompanha a criadora enquanto estava a abrir lojas em Paris e Nova Iorque, com testemunhos relevantes, viagens no tempo e um mergulho profundo no ativismo a que tanto se dedicou. Os bilhetes estão à venda por 4 euros na Ticketline.

Vila Foz

Av. de Montevideu 236, 4150-516 Porto. De terça-feira a sábado, das 19h30 às 22h30. Menu Maresia a 190€ e menu Novo Mundo a 135€. Reservas através do 222 449 700 ou restaurantevilafoz@vilafozhotel.pt.

Para provar os sabores do mar: o restaurante do Vila Foz Hotel & Spa começa o ano com novos sabores que invocam o oceano. Disponíveis desde 30 de janeiro, os atualizados menus Maresia e Novo mundo do estrelado restaurante convidam a um mergulho no mar, através do sabor das ostras da Ria Formosa, do robalo e do polvo no primeiro, o Maresia (190€), e da fusão dos legumes com as algas no segundo, o Novo Mundo (135€), que se apresenta como um menu vegetariano que não esquece os sabores tradicionais da cozinha portuguesa.

Matinée — Sussurro

Casa das Artes Bissaya Barreto, R. Castro Matoso 17, 3000-104 Coimbra. Dia 23 de fevereiro, sexta-feira, das 18h às 21h. Bilhetes a 2 euros por pessoa.

Para dançar tarde fora: já passou pelo espaço numa residência artística e prepara-se para regressar. O produtor conimbricense Sussurro vai estar na Casa das Artes Bissaya Barreto a partir das 18 horas de sexta-feira, mesmo a tempo do por do sol, para receber o fim de semana ao som da música eletrónica. A discografia conta com os EP’s “dias normais, dia sufocante” (2020) e o mais recente “O Esquerdino Que Desfaz o Elo” (2023). Os bilhetes estão à venda por 2 euros na Ticketline.

“Red Flag” — Manuel Cardoso

Auditório do Centro de Artes de Sines, R. Cândido dos Reis 33, 7520-177 Sines. Tel.: 269 860 080. Dia 24 de fevereiro, sábado, às 21h30. Bilhetes a 12,50 euros por pessoa.

Para rir de comportamentos problemáticos: depois de Guimarães, Sines é a segunda cidade a receber o espetáculo de stand up do humorista Manuel Cardoso, que até ao verão também vai passar por Tomar, Aveiro, Torres Vedras, Porto, Coimbra, Espinho, Palmela, Chamusca, Lisboa, Pombal, Lourinhã e Leiria. Manuel Cardoso integra a equipa de guionistas de “Isto é Gozar Com Quem Trabalha”. Em “Red Flag”, debruça-se ao longo de mais de uma hora sobre comportamentos problemáticos (os seus e os alheios). Os bilhetes estão à venda na Ticketline por 12,50 euros.

Aurora Goy faz Zunzum

Zunzum Gastrobar, Terminal de Cruzeiros de Lisboa, Av. Infante D. Henrique Doca, R. Jardim do Tabaco do, 1100-651 Lisboa. Dias 25 e 26 de fevereiro (domingo e segunda-feira).

Para uma refeição de conforto com assinatura do norte: Aurora Goy vem do restaurante Apego, no Porto, para mais um jantar a quatro mãos no Zunzum Gastrobar. Durante dois dias, vai trabalhar ingredientes como raia, mexilhão, avelã, pleutorus, funcho, castanha e marmelo, protagonistas de um menu que combina técnicas clássicas com uma influência luso-francesa — Aurora Goy é filha de mãe minhota e pai francês. Marlena Vieira entra nas entradas com a gamba rosa braseada, nos pratos principais com a empada de perdiz com cogumelos e trufa, e nas sobremesas com o regresso da torta de ananás dos Açores com chá verde. O jantar pode ser acompanhado com uma harmonização de vinhos Morgado do Quintão.

Cartoon Xira

Celeiro da Patriarcal, R. Luís de Camões 130, 2600-097 Vila Franca de Xira. Tel.: 263 285 600. De 24 de fevereiro a 5 de maio, terça-feira a domingo, das 15h às 19h. Entrada gratuita.

Para um olhar sobre o ano que passou: a partir de sábado, a 25.ª edição da Cartoon Xira volta a encher o Celeiro Patriarcal de Vila Franca de Xira de cor (e de humor). Por lá, trabalhos de cartoonistas nacionais fazem uma retrospetiva do ano que passou. Mas também serão expostas obras de artistas internacionais, vertente que fica a cargo do mexicano Chubasco. A exposição com curadoria de António Antunes mantém as suas duas facetas: por um lado, foca o olhar sobre o ano que passou, com Cartoons do Ano 2023; por outro, com a mostra internacional Horizontes Imaginários. A entrada é livre.

“Impurezas”

Centro de Artes de Lisboa, R. Santa Engrácia 12 A, 1170-333 Lisboa. Dias 23 e 24 de fevereiro às 21h00 e dia 25 às 17h00. Bilhete a 10€ por pessoa.

Para descobrir como a proximidade ao mar afeta as pessoas: é nas profundezas do oceano que o Impurezas vive. Criado a partir de um universo feminino e marítimo o espetáculo Coletivo Fressureiras recorre a poesia, prosa, coreografia, projeções e sonoridades subaquáticas para descobrir como é que a proximidade ao mar afeta a vida de quem cresce junto dele. Seja do norte ao sul de Portugal. Composto por cinco mulheres — cada uma de uma zona diferente do país — o Impurezas tem como referência as vozes de autoras como Agustina Bessa-Luís, Clarice Lispector, Florbela Espanca, Natália Correia e Sophia de Mello Breyner Andresen.

Jantares Queirosianos

MS Collection Aveiro – Palacete de Valdemouro, R. José Estevão 50, 3800-201 Aveiro. Dias 23 e 24 de fevereiro às 20h00. Preço por pessoa a 120€, por casal a 100€. Reservas através do e-mail prosa@mscollection.pt.

Para jantar com Eça: Capital Portuguesa da Cultura 2024, Aveiro preparou duas noites onde o sabor vai estar aliado à literatura portuguesa. Eça de Queirós é o mote para os Jantares Queirosianos que o restaurante Prosa, do hotel MS Collection Aveiro – Palacete Valdemour, vai receber nos dias 23 e 24 de fevereiro. Tendo por base os pratos mencionados nas obras do escritor português, o menu preparado pelo chef Rui Paula não deixa de fora o foie gras, os ovos rotos e o bacalhau. Ao longo das duas noites, os jantares ser acompanhados por declamações de excertos de Eça e por uma tertúlia intitulada “A culinária em Eça de Queirós”.

Jesca Hoop

Teatro Municipal, R. Batalha Reis 12, 6300-668 Guarda. Dia 23 de fevereiro às 21h30. Bilhetes a 5€.

Para conhecer um novo álbum: depois de Lisboa e de Setúbal, Jesca Hoop chega à Guarda para um dos três concertos de estreia em Portugal. A artista norte-americana vai subir o palco do Teatro Municipal no dia 23 de fevereiro para apresentar o seu mais recente álbum, Order of Romance, produzido por John Parish (PJ Harvey, Aldous Harding, This is the Kit), que segue uma raiz folclórica. Radicada em Manchester, Jesca Hoop conta já com seis álbuns de estúdio.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.