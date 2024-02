O Presidente cabo-verdiano vai acolher os homólogos de Angola e Portugal em 01 de maio no Tarrafal, ilha de Santiago, para celebrar os 50 anos da libertação dos presos políticos do campo de concentração que ali existiu, anunciou este sábado em comunicado.

“Os presidentes da República de Angola, João Lourenço, e da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, juntar-se-ão ao Presidente José Maria Neves, no Tarrafal, no 01 de maio”, lê-se no documento.

Presos angolanos, cabo-verdianos e portugueses permaneciam no campo aquando da libertação, em 01 de maio de 1974, poucos dias depois da queda da ditadura do Estado Novo e do regime colonial, com o 25 de Abril, em Portugal, assinala o documento.

A presença dos três chefes de Estado pretende ser “uma celebração conjunta para render justa e vibrante homenagem a todos aqueles que doaram a sua vida e que muito sofreram pela firmeza das suas convicções e total entrega à causa maior da liberdade e dignidade” dos seus povos, acrescenta a nota.

A presidência cabo-verdiana indica que, além da celebração agendada para 01 de maio, “um substancial programa está a ser elaborado, em articulação com outros órgãos de soberania, a Câmara Municipal do Tarrafal e outros parceiros”.