Quatro jornadas, sete pontos perdidos. Nos últimos quatro jogos para a Primeira Liga, o FC Porto só venceu o Estrela da Amadora, empatou com Rio Ave e Gil Vicente e perdeu com o Arouca, ficando a nove pontos do Benfica e correndo o risco de ficar à mesma distância do Sporting, sendo que os leões até têm menos uma partida disputada.

Com o empate deste domingo em Barcelos, os dragões falharam a terceira vitória consecutiva e escorregaram na antecâmara dos quartos de final da Taça de Portugal, contra o Santa Clara, e do Clássico contra o Benfica, no próximo domingo. A equipa de Sérgio Conceição tem agora 49 pontos ao fim de 23 jornadas, o pior registo do clube desde 2013/14, temporada em que ficou no terceiro lugar e a 13 pontos dos encarnados, que foram campeões nacionais.

Ao todo, o FC Porto já perdeu 20 pontos na Primeira Liga nesta época, um registo negativo que com Sérgio Conceição só foi pior em 2020/21, quando perdeu 22 pontos ao fim das mesmas 23 jornadas. Depois do apito final, numa passagem supersónica pela flash interview onde só respondeu a uma única pergunta, o treinador dos dragões explicou que a justificação para o empate está na ausência de um segundo golo que poderia ter matado o resultado.

O FC Porto já perdeu 20 pontos neste campeonato ⚠Pontos perdidos pelo FC Porto na Liga desde que Sérgio Conceição é o treinador:

2017/18: 14

2018/19: 17

2019/20: 20

2020/21: 22

2021/22: 11

2022/23: 17

2023/24: 20 pic.twitter.com/jtKLxb1c5W — Playmaker (@playmaker_PT) February 25, 2024

“Já desperdiçámos alguns esta época dentro deste filme: muitas ocasiões, golos falhados e ficamos à mercê de uma bola parada, de um ressalto, de uma situação no último minuto. Há que assumir isso, toda a gente aqui dentro. Vamos olhar e perceber o que é que faltou. É bem visível, não vale a pena estar aqui com muitas conversas. Faltou fazer o segundo, o terceiro, o quarto golo. Quem não faz golo, mete-se a jeito”, limitou-se a dizer.

Já Evanilson, que marcou o único golo do FC Porto, defendeu que o golo sofrido nos descontos foi “difícil” de encaixar. “Criámos muitas oportunidades, mas não conseguimos fazer mais golos. Acontece que o adversário, também com qualidade, fez o empate no final da partida. Temos de melhorar no último terço, pecámos muito, faltou definir melhor. Temos pecado muito e há que melhorar isso”, disse o avançado brasileiro, que se limitou a indicar que a equipa tem de “continuar a trabalhar” quando confrontado com a distância para a liderança do Campeonato.