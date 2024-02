A unidade de fabrico de armas nucleares perto da cidade de Amarillo, no norte do Texas, Estados Unidos, retomou as operações após uma paragem provocada pela proximidade de incêndios florestais.

O Serviço Florestal do Texas anunciou que 25 dos 31 incêndios florestais registados no estado norte-americano estão sob controlo, mas frisou que um fogo de grandes proporções continuava fora de controlo, tendo devastado mais de 1.200 quilómetros quadrados (km2).

Uma série de incêndios florestais ocorridos esta quarta-feira obrigaram a evacuações e a cortes de eletricidade. Um número ainda desconhecido de casas e outras estruturas no condado de Hutchinson ficaram danificadas ou destruídas, segundo as autoridades de emergência locais.

A principal instalação de montagem e desmontagem do arsenal nuclear americano encerrou provisoriamente as atividades na noite de terça-feira. “Retirámos o pessoal não essencial do local, apenas por uma questão de precaução”, disse a porta-voz do Gabinete de Produção da Administração Nacional de Segurança Nuclear Pantex, Laef Pendergraft, numa conferência de imprensa.

“Temos um corpo de bombeiros bem equipado e treinado para estes cenários, que está no local pronto para qualquer tipo de emergência real que possa surgir no local da fábrica”, disse.

Esta quarta-feira, a Pantex disse através das redes sociais que a fábrica “está aberta para as operações normais do turno do dia” e que todo o pessoal deve apresentar-se ao serviço de acordo com o horário que lhe foi atribuído.

A Pantex fica a cerca de 17 milhas (27,36 quilómetros) a nordeste de Amarillo e a cerca de 320 milhas (515 quilómetros) a noroeste de Dallas. Trata-se do principal local de montagem e desmontagem das bombas atómicas dos Estados Unidos desde 1975.