O Papa Francisco foi levado esta quarta-feira a um centro médico ligado do hospital Gemelli, na ilha Tiberina, em Roma, para um exame médico após a audiência geral no Vaticano, disseram fontes do Vaticano à agência de notícias ANSA.

Durante a audiência, de acordo com a ANSA, o Papa declarou que ainda não estava totalmente recuperado de uma constipação, situação que levou Francisco a reduzir a sua agenda de trabalho nos últimos dias. “Ainda estou um pouco constipado”, disse esta quarta-feira Francisco, que chegou em cadeira de rodas à audiência geral realizada na sala Paulo VI.

Um dos seus assessores, Filippo Ciampanelli, leu esta quarta-feira grande parte do discurso de Francisco, como já aconteceu em outras ocasiões de doença do Papa.

Na segunda-feira passada, o Vaticano revelou que “persistiam sintomas leves de gripe, embora sem febre”, mas várias audiências planeadas foram suspensas por precaução.

No domingo, o Papa celebrou a tradicional oração do Angelus e discursou diante dos milhares de fiéis reunidos na praça de São Pedro, no Vaticano.

Em finais de novembro, o Papa foi diagnosticado com uma bronquite e teve de cancelar alguns eventos. Francisco teve de celebrar o Angelus em privado e também foi substituído por um colaborador na leitura dos seus discursos.

Para permitir a sua recuperação, o Papa argentino cancelou a viagem prevista no início de dezembro ao Dubai para participar na Cimeira do Clima.

Posteriormente, recuperou-se totalmente e, em 8 de dezembro, foi à praça de Espanha, em Roma, para a tradicional homenagem à Virgem da Imaculada Conceição.