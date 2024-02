A Feira de São Mateus não se estenderá este ano até ao feriado municipal de 21 de setembro devido à falta de visitantes e à chuva, justificou, esta quinta-feira, o presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas.

Na quarta-feira, a Viseu Marca, que é responsável pela organização da Feira de São Mateus, anunciou que a 632.ª edição deste certame se realizará entre 1 agosto a 8 de setembro.

“O que nos dizem os feirantes, e pensamos que toda a gente vê isso, é que há determinados dias em que chove e não têm lá ninguém“, referiu Fernando Ruas aos jornalistas, no final da reunião do executivo camarário.

O autarca social-democrata frisou que, mesmo havendo poucas pessoas no recinto da feira, “isso não dispensa que se tenha lá a estrutura de vigilância”.

Fernando Ruas garantiu que o feriado municipal de 21 de setembro será comemorado de forma digna, com um espetáculo no recinto da Feira de São Mateus, mas sem ter “toda aquela estrutura física que fica cara”.

Já há dez anos, era então presidente da autarquia o social-democrata Almeida Henriques (que tinha sucedido a Fernando Ruas), o fim da 622.ª edição da Feira de São Mateus foi antecipado para 14 de setembro.

Na altura, a Associação de Feirantes das Beiras tinha promovido um abaixo-assinado a pedir que, à semelhança dos outros anos, o certame durasse até 21 de setembro, mas Almeida Henriques admitiu que “o prolongamento podia tirar a Feira de São Mateus da lógica da autossustentabilidade”, uma vez que “seria segurança, luz e aluguer do sistema de iluminação”, entre outras despesas, por mais uma semana.

“Respeito muito a iniciativa dos feirantes, temos dialogado muito, aceitado algumas sugestões, mas, neste caso concreto do prolongamento da Feira de São Mateus, achamos que não faz sentido”, justificou Almeida Henriques.

Nesse ano, o executivo decidiu organizar pela primeira vez a Festa das Vindimas (de 18 a 21 de setembro), assumindo Viseu como “capital vinhateira”, e comemorar o Dia do Município com dignidade.

Em 2022, a Feira de São Mateus voltou a estender-se até ao dia do feriado municipal, em honra de São Mateus.

Nesse ano, Fernando Ruas — que regressou à presidência da Câmara de Viseu depois de oito anos — disse aos jornalistas não fazer sentido que as datas da Feira de São Mateus não englobassem o dia dedicado ao santo que lhe dá nome.

“É como ir fazer a festa de Santa Luzia fora do dia de Santa Luzia”, considerou o autarca na altura, garantindo que o dia do fim do certame seria sempre 21 de setembro.

No comunicado divulgado na quarta-feira pela Viseu Marca, é referido que este ano a Feira de São Mateus vai ter “39 dias, de 1 agosto a 8 de setembro”, e incluir o festival de Verão “Mateus Fest”.

Este “festival de verão que pretende combater uma lacuna no interior do país onde faltava um festival capaz de agregar um público jovem e de jovens emigrantes, lusodescendentes e os muitos turistas que, por altura do verão, visitam a região” decorrerá no dia 3 de agosto.

São já conhecidos os nomes de Gavin James, Fernando Daniel e Hybrid Theory. O cabeça de cartaz do festival será anunciado brevemente.