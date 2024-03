"Gostava de ficar mais um ano, mas tudo pode acontecer." Gyökeres ganhou a Otamendi, perdeu com António e marcou mais um golo

De forma natural, por tudo o que tem feito desde que chegou a Alvalade, Viktor Gyökeres é o elemento mais temido sempre que qualquer equipa defronta o Sporting. O avançado do Sporting tem sido crucial na temporada, entre golos, assistências e uma importância clara na movimentação ofensiva, e preparar um jogo contra os leões é também preparar a forma como se trava o nórdico.

Esta quinta-feira, no dérbi das meias-finais da Taça de Portugal, o Benfica preparou os argumentos contraditórios a Gyökeres pela metade. O avançado sueco foi quase sempre superior a Otamendi, batendo o central argentino até no lance em que marcou o segundo golo do Sporting, mas foi quase sempre inferior a António Silva, cedendo vários duelos ao central português.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Gyökeres terminou a partida com sete conduções progressivas, pelo menos mais quatro do que qualquer outro jogador, e com 32 passes verticais recebidos. Com mais um golo, chegou ao 31.º em todas as competições na atual temporada, para além de ter agora marcado nos três Clássicos que disputou desde que chegou ao Sporting: ao Benfica na Luz e para o Campeonato, ao FC Porto em Alvalade e para o Campeonato e novamente ao Benfica em Alvalade e para a Taça de Portugal.

Na verdade, há 53 anos que um jogador não marcava nos três primeiros Clássicos em que participou, já que é preciso recuar até 1970/71 e a uma marca semelhante de Lemos, antigo avançado do FC Porto. Na zona de entrevistas rápidas, já depois do apito final e em declarações à RTP, Gyökeres sublinhou que o Sporting teve “muitas oportunidades para marcar” e poderia “ter marcado mais”.