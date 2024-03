“Animais não são tecido” e “viva o couro vegan“. Estas eram algumas das frases que constavam nos cartazes e t-shirts dos manifestantes da PETA que invadiram o desfile da marca de roupa de Victoria Beckham na Semana da Moda de Paris.

Durante o desfile que apresentava a nova coleção outono/inverno de 2024 de Victoria Beckham, na sexta-feira, três ativistas da organização invadiram a passarela e desfilaram eles próprios, empunhando cartazes contra a utilização de pele e couro animal na indústria da moda. A intervenção, que decorreu de forma pacífica, aconteceu porque a marca da ex-Spice Girl ainda recorre ao couro animal.

De acordo com a informação do site da PETA, a marca da antiga cantora já aboliu o o pelo e as peles exóticas das suas peças. Contudo, “ainda usa uma grande quantidade de crueldade obtida através do couro, especificamente couro de bezerro“.

Na sua página oficial na rede social X (antigo Twitter), a PETA não só deu a conhecer a sua ação de intervenção no desfile da marca com um vídeo, como convidou Victoria Beckham a recorrer ao couro de maçãs, uvas, ananases e cogumelos e a tornar-se a “campeã do couro vegan”.

Viva Vegan Leather: PETA storms #VictoriaBeckham catwalk at #ParisFashionWeek ✊ No garment is worth slaughtering and skinning a sensitive animal. @victoriabeckham, wanna be the champion of vegan leather instead? #VBAW24 pic.twitter.com/kOz1qO4pFp — PETA UK (@PETAUK) March 1, 2024

Esta é a quarta vez que a PETA intervém em desfiles de moda. As outras ações decorreram em Milão, Nova Iorque e Londres.

A People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) é uma fundação dedicada a estabelecer e a proteger os direitos de todos os animais. Nos últimos anos, a PETA tem lutado e intervindo pelos direitos dos animais em diversas indústrias, nomeadamente para acabar com a utilização de pele animal na indústria da moda, bem como para acabar com os testes em animais na indústria cosmética.