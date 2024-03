A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que terminou no domingo, contabilizou um total de 79.000 visitantes, acima dos 63.000 do ano passado, ultrapassando a edição de 2023 da Web Summit, segundo os dados divulgados pela organização.

“Encerrou ontem [domingo], dia 3 de março, aquela que foi a maior BTL de sempre e que contou com o maior número de visitantes […]. Atingido este marco, com mais de 79.000 visitantes, comparativamente com os 63.000 em 2023, a BTL destrona o Web Summit de 2023, tornando-se no evento com mais visitantes”, defendeu, em comunicado.

Nesta edição, verificou-se também um crescimento de 15% da área de implantação da exposição e de 10% no número de expositores.

Por sua vez, o número de hosted buyers cresceu 66%, relativamente a 2023, “oriundos de 42 países emissores de turistas para Portugal (+61%) e a representação de 85 (+13%) destinos internacionais”.

Já o número de reuniões realizadas entre os hosted buyers e as empresas nacionais fixou-se em 3.600.

A BTL recorreu na Feira Internacional de Lisboa (FIL) entre 28 de fevereiro e 3 de março.