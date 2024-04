A Feira Internacional do Livro Infantil de Bolonha começa esta segunda-feira em Itália, com imagem visual assinada pela ilustradora Inês Viegas Oliveira e com um espaço coletivo inédito para editores e agentes portugueses.

A Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, fundada há mais de 60 anos, é a mais relevante feira de negócio livreiro a nível mundial na área do livro para crianças e jovens e, este ano, pela primeira vez, há um espaço coletivo que agrega editoras e entidades portuguesas.

O espaço de Portugal é coordenado pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros e nele estarão representados mais de uma dezena de editoras, entre independentes, grupos editoriais, institucionais, autores em nome próprio e uma agência de gestão de direitos.

No stand vão estar as editoras Alfarroba, Edicare, os grupos Leya e Porto Editora, a Livros Horizonte, o autor Marco Taylor, Néveda, Orfeu Negro, Paleta de Letras, Pato Lógico, Planeta Tangerina, Poets & Dragons, Editorial Presença, Upa Edições, Zero a Oito, a editora da Assembleia da República e a agência Birds of a Feather.

A Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas também está presente com uma mostra alargada de livros ilustrados e de banda desenhada que foram publicados com apoio financeiro, e ainda livros premiados, nomeadamente com o Prémio Nacional de Ilustração.

No espaço de Portugal será ainda dado destaque à obra da escritora Alice Vieira, que venceu o Prémio Ibero-Americano SM de Literatura Infantil e Juvenil.

Este ano, a identidade visual da feira é da autoria da ilustradora portuguesa Inês Viegas Oliveira, Prémio Nacional de Ilustração em 2023 com o livro “Duelo”. Inês Viegas Oliveira terá uma exposição em Bolonha e dará uma ‘masterclasse’.

Destaque ainda para o livro “Desenha tudo o que quiseres”, escrito e ilustrado por Madalena Matoso, que recebeu uma menção especial nos prémios anuais editoriais da feira.

A feira de Bolonha escolheu ainda uma centena de livros ilustrados publicados em todo o mundo que sobressaem pela “excelência artística” e entre eles figura “Por exemplo, uma rosa”, de Ana Pessoa e Madalena Matoso.

Da extensa programação da feira faz parte o anúncio, na terça-feira, do prémio literário sueco Astrid Lindgren, com um valor monetário de cinco milhões de coroas suecas (cerca de 432 mil euros), para o qual estão nomeados André Letria, António Jorge Gonçalves, Bernardo P. Carvalho, Catarina Sobral, David Machado, José Vaz e Mariana Rio.