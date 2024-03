Começou como uma possibilidade, tornou-se um dado adquirido nas primeiras horas da manhã e é agora uma certeza: o Sp. Braga anunciou a saída de Álvaro Djaló para o Athl. Bilbao no final da temporada, num negócio que pode chegar aos 20,5 milhões de euros e entrar no top 3 das maiores vendas da história do clube minhoto.

A transferência foi oficializada esta segunda-feira através de um comunicado e já depois de Fabrizio Romano, conhecido jornalista ligado ao mercado, ter dado o negócio como fechado. “O Sp. Braga informa ter chegado a acordo com o Athletic Clube Bilbau (Espanha) para a transferência a título definitivo do jogador Álvaro Djaló, mediante a contrapartida máxima e potencial de 20,5 milhões de euros, da qual 15 milhões de euros correspondem à contrapartida garantida e os restantes 5,5 milhões de euros dizem respeito a bónus por objetivos alcançados”, pode ler-se na nota divulgada pelos minhotos.

O Sp. Braga ressalva ainda que o mecanismo de solidariedade devido aos espanhóis do San Miguel de Basauri e do Begoña, onde o avançado cumpriu parte da formação, será assumido na íntegra pelo Athl. Bilbao. Álvaro Djaló, que tem 24 anos, vai continuar a representar os minhotos até ao final da temporada, rumando a Espanha no verão depois de ter assinado contrato por cinco épocas e até junho de 2029.

Filho de um casal natural da Guiné-Bissau, Álvaro Djaló nasceu em Madrid e cresceu no País Basco, onde começou a jogar no San Miguel de Basauri e no Begoña. Chegou a Portugal em 2017, terminando a formação no Sp. Braga e representando ainda a equipa B dos minhotos durante duas temporadas antes de se estrear ao mais alto nível, em agosto de 2022 e na primeira jornada da Primeira Liga, contra o Sporting.

ℹ Acuerdo con el @SCBragaOficial para el fichaje de Álvaro Djaló. El delantero se incorporará al @AthleticClub la próxima campaña con un contrato de 5 temporadas. #AthleticClub ???? — Athletic Club (@AthleticClub) March 4, 2024

Foi importante para a campanha da equipa de Artur Jorge que terminou com o terceiro lugar no Campeonato e o consequente apuramento para a Liga dos Campeões, na época passada, ao marcar cinco golos e assinar cinco assistências ao longo de 41 jogos. Esta temporada, ano em que se tornou crucial para a movimentação ofensiva dos minhotos, já leva 14 golos — cinco na Liga dos Campeões, incluindo ao Real Madrid, e um na Liga Europa — e três assistências em 38 jogos.

Se a transferência de Álvaro Djaló para o Athl. Bilbao atingir o valor máximo de 20,5 milhões de euros, o avançado espanhol torna-se desde já a terceira maior venda da história do Sp. Braga: apenas atrás de Vitinha (32 milhões, Marselha) e Trincão (31 milhões, Barcelona), seguindo-se David Carmo (20 milhões, FC Porto), Paulinho (16 milhões, Sporting) e também Rafa (16 milhões, Benfica).