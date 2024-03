Devia ter começado na Figueira Champions Classics, falhou essa prova. Devia ter prosseguido na Volta do Algarve (que começou uns dias depois), falhou essa prova. O ano “diferente” de João Almeida, que em 2024 não terá as atenções apontadas ao Giro porque vai fazer a estreia no Tour e após duas semanas entra nas provas de estrada dos Jogos Olímpicos de Paris, acabou por ter um pequeno contratempo de calendário por uma gripe mas nem por isso o português perdeu a esperança de encontrar aquele momento de afirmação que se começou a desenhar, mais recentemente, com o primeiro pódio numa grande volta internacional. E era em território francês que o corredor de A-dos-Francos iniciava a época oficial, fazendo o Paris-Nice.

???? @TeamEmiratesUAE au sprint pour signer le meilleur temps ! ???? @TeamEmiratesUAE storming to the line to set the best time! #ParisNice pic.twitter.com/xtfqPlE240 — Paris-Nice (@ParisNice) March 5, 2024

“Estou muito entusiasmado e motivado para começar a época na Paris-Nice. A pré-temporada foi longa para mim, mas o ano vai ser mais ainda, por isso também é importante ser um pouco paciente. É a minha primeira corrida da época, por isso é difícil saber exatamente onde está a minha forma, mas posso dizer que a minha condição é boa. Já estive entre os dez primeiros no passado nesta importante corrida e espero conseguir melhor este ano”, apontava João Almeida no início da competição, recordando a oitava posição que fez em 2022 (ano ganho por Primoz Roglic) antes de um inédito segundo lugar no Tirreno-Adriático de 2023 onde foi apenas batido pelo esloveno que trocou agora a Jumbo-Visma pela Bora.

Nomes fortes na competição, esses, não faltavam, incluindo Remco Evenepoel (vencedor da Volta ao Algarve) ou Primoz Roglic, que ganhou o último Giro. No entanto, nenhum deles foi capaz de impedir um autêntico show da UAE Team Emirates, que venceu a terceira etapa em contrarrelógio por equipas do Paris-Nice.

A equipa da Emirates, com Brandon McNulty, Finn Fisher-Black, João Almeida, Jay Vine, Marc Soler, Felix Grösschartner e Nils Politt terminou os 26,9 quilómetros na cidade de Auxerre com o tempo de 31.23 com uma velocidade média de 51,429, superando a Team Jayco (a 15 segundos), a EF Education (20”), a Soudal-Quick Step de Remco Evenpoel (22”) e a Ineos de Carlos Rodríguez, Egan Bernal e Jonathan Castroviejo (22”). A Bora de Primoz Roglic, que tem também Aleksandr Vlasov, ficou fora do top 10 (54”).

Com esse triunfo, e depois de etapas que não estabeleceram grandes diferenças, a UAE Team Emirates tem agora quatro corredores na liderança da prova: Brandon McNulty, Fisher-Black, João Almeida e Jay Vine. Seguem-se três elementos da Team Jayco a 15 segundos (Michael Matthews, Chris Harper e Luke Plapp), Remco Evenpoel a 18”, Owain Doull da EF Education 20” e Egan Bernal (também a 20”). A quarta etapa, esta quarta-feira, traz pela primeira vez montanha na ligação entre Chalon-sur-Saône e Mont Brouilly.