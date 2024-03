“Erling Haaland é a estrela eloquente que raramente fala – na terça-feira, isso mudou”. Era desta forma que o The Athletic, faltando melhor para lançar um encontro que mesmo sendo dos oitavos da Champions e com “apenas” dois golos de diferença mais não era do que um cumprir de calendário no adeus do Copenhaga à Liga milionária, fazia o lançamento de mais uma partida de um Manchester City que sofreu um susto na receção ao rival United antes de partir para uma vitória sólida que poderia ter outros números. E porquê? Porque o avançado foi o escolhido para marcar presença na habitual conferência de imprensa de antevisão do encontro, numa oportunidade para fazer quase uma entrevista coletiva ao gigante norueguês.

“Aqui tenho as pessoas que me são próximas e estou a desfrutar. Estou muito contente com as pessoas que tenho à minha volta, com o treinador e a Direção. É um bom grupo de gente e estou muito feliz. Dizendo isto talvez seja manchete de jornais, mas digo na mesma: nunca se sabe o que o futuro guarda mas estou feliz. Na época passada marquei 36 golos e fui o máximo goleador da Premier, esta época sou o melhor marcador com 18. Obviamente que a equipa estar bem é o mais importante. Falhanços com o United? Vou continuar a falhar grandes oportunidades, vou continuar a marcar golos. Provavelmente vou falhar uma grande oportunidade no futuro também e as pessoas vão criticar-me mas o que posso fazer? Devo pensar nisso? Não, Foco-me apenas em marcar mais golos e ajudar a equipa”, analisou Erling Haaland, que no início da carreira ainda longo dos palcos que agora pisa esteve muito próximo de se tornar reforço do… Copenhaga.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

???????????? Erling Haaland makes it 41 goals in 37 Champions League games. He’s now on same amount of #UCL goals as Sergio Agüero. pic.twitter.com/KvLvM3xztg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 6, 2024

Just a reminder that Erling Haaland is only 23 years old ???? pic.twitter.com/nYVoKAmWaT — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 6, 2024

“Estive a fazer testes com eles em 2016 e creio que um par de pessoas me queria, mas não todos. Acabou por não acontecer nada. É triste para eles mas correu-me bem porque depois fui para o Molde e foi uma boa escolha. Mas gosto do clube, é um bom clube. Estava interessado na altura em ir para o Copenhaga. Até tenho uma camisola com o número 9 e o meu nome lá em casa mas o meu destino foi outro”, recordou o avançado que foi ainda inquirido sobre a possibilidade de só ganhar a Bola de Ouro… quando Lionel Messi deixar de jogar. “Não sei, boa pergunta. É verdade que ele ganhou o Mundial, portanto não sei bem o que dizer. Acho que ele é o melhor jogador que já jogou portanto… Não sei”, atirou o escandinavo.

O campeão europeu Manchester City está nos quartos de final da Champions pela 7.ª época consecutiva ⚠Nas 9 últimas épocas, o Man. City chegou, pelo menos, aos quartos de final da Champions por 8 vezes pic.twitter.com/XyHavYNWDq — Playmaker (@playmaker_PT) March 6, 2024

O Manchester City chega aos quartos de final da Champions 100% vitorioso: ganhou os 8 jogos realizados, com 24 golos marcados e 9 sofridos pic.twitter.com/KOpvqJPWy5 — Playmaker (@playmaker_PT) March 6, 2024

Haaland não sabe como poderia ter sido a carreira se tivesse mesmo mudado para o Copenhaga, não sabe se será necessário Messi deixar de jogar para ficar à frente na corrida aos troféus individuais, também não sabe o que lhe reserva o futuro. Aquilo que sabe, ele e todos, os que jogam consigo ou os que jogam contra si, é que desde que esteja bem fisicamente fica complicado não fazer a diferença num jogo ou pelo menos deixar marca com golos e assistências. Esta noite, confirmou isso mesmo. E tudo “fechou” só em 45 minutos.

Os adeptos do Copenhaga deslocaram-se em peso ao Etihad mas não demoraram a perder aquela crença de quem sonha com o impossível em menos de dez minutos: Akanji inaugurou o marcador na sequência de um bom remate de primeira após canto na direita (5′), Julián Álvarez aproveitou um erro crasso do guarda-redes Kamil Grabara para aumentar a vantagem (9′) e nem mesmo o 2-1 de Mohamed Elyounoussi numa boa transição rápida foi capaz de parar o ímpeto de um Manchester City que fez várias mudanças, com Erling Haaland a fazer o 3-1 final que repetiu o resultado da primeira mão nos 45 minutos iniciais em período de descontos (45+3′). O segundo tempo teve depois menos motivos de interesse e tornou-se um período de azar para Matheus Nunes. internacional português que foi titular mas saiu aos 74′ com uma fratura num dedo da mão, mas os campeões europeus, que confirmaram a passagem aos quartos da Champions, tornaram-se a primeira equipa inglesa a ganhar dez jogos seguidos na prova e também a primeira de sempre a marcar três ou mais golos em nove jogos consecutivos em casa, mais uma vez com carimbo do norueguês.

9 – Manchester City are the first side in major European competition history to score 3+ goals in nine consecutive home matches. Powerful. pic.twitter.com/m87KMD9K89 — OptaJoe (@OptaJoe) March 6, 2024