Esta quinta-feira olhamos para o estado de saúde de Kate Middleton que tem gerado preocupação nos últimos tempos. Há notícias por todo o lado, uma foto e muitas dúvidas: o que realmente está a acontecer na família real britânica e o que se passa com Kate? A pergunta repete-se como um eco pelas redes sociais e meios de comunicação. O secretismo em torno do seu estado de saúde contrasta com a política de transparência adotada em relação ao cancro que afeta o rei Carlos III. Hoje, no Contra-Corrente, queremos saber onde começa e acaba a privacidade de pessoas de famílias reais, assim como muitos dirigentes políticos que às vezes usam a divulgação dessa mesma privacidade para ganharem o coração do povo. Será que temos o direito a saber o que se passa com Kate Middleton?

