Pimenta Machado, antigo presidente do V. Guimarães, celebrizou a frase “o que hoje é verdade, amanhã é mentira”. No mundo do futebol, por mais paradoxal que às vezes possa parecer, pode mesmo ser assim e isso aplica-se a tudo e mais alguma coisa. Exemplo prático? Aquilo que se concebe em termos teóricos sobre o grau de dificuldade de um adversário. Se na primeira volta o Sporting era mais do que favorito para ganhar em Alvalade ao Arouca de Daniel Ramos, algo que aconteceu mesmo com a expulsão de Diomande ainda na primeira parte, este fim de semana terá uma das deslocações mais complicadas da época frente ao Arouca de Daniel Sousa. Afinal, faltam apenas dez jornadas para o final e chegaram os momentos de decisão.

Beneficiando da derrota do Benfica no clássico do Dragão frente ao FC Porto, o Sporting assumiu de novo a liderança isolada do Campeonato depois da vitória na receção ao Farense e ficou com um ponto a mais do que os encarnados tendo ainda uma partida em atraso diante do Famalicão. No entanto, os leões têm num plano teórico a ponta final mais complicada por defrontar quatro dos sete primeiros classificados a começar com a deslocação a Arouca no domingo, seguindo-se mais tarde um dérbi que pode ser decisivo com o rival lisboeta em Alvalade e encontros difíceis com V. Guimarães (casa) ou FC Porto (fora). Já o Benfica, além do jogo com os leões, terá ainda receções teoricamente mais complicadas a Sp. Braga e Arouca.

No caso do FC Porto, as dificuldades que o calendário pode apresentar têm uma “agravante”: a seis pontos do segundo lugar do Benfica e a sete da liderança do Sporting (que tem o tal jogo em atraso), os dragões não têm margem de erro até pela pressão do Sp. Braga, que ocupa o quarto lugar a apenas três pontos. Os encontros mais complicados do conjunto comandado por Sérgio Conceição são quase todos no Estádio do Dragão, entre V. Guimarães ou Sporting, mas termina depois o Campeonato com uma deslocação a Braga.

O que falta jogar ao Sporting até ao final da temporada

10 de março, Arouca (fora, Campeonato)

14 de março, Atalanta (fora, Liga Europa)

17 de março, Boavista (casa, Campeonato)

30 de março, Estrela Amadora (fora, Campeonato)

4 de abril, Benfica (fora, meias-finais da Taça de Portugal)

7 de abril, Benfica (casa, Campeonato)

11 de abril, a definir (1.ª mão dos quartos da Liga Europa) *

14 de abril, Gil Vicente (fora, Campeonato)

18 de abril, a definir (2.ª mão dos quartos da Liga Europa) *

21 de abril, V. Guimarães (casa, Campeonato)

28 de abril, FC Porto (fora, Campeonato)

2 de maio, a definir (1.ª mão das meias-finais da Liga Europa) *

5 de maio, Portimonense (casa, Campeonato)

9 de maio, a definir (2.ª mão das meias-finais da Liga Europa) *

12 de maio, Estoril (fora, Campeonato)

19 de maio, Desp. Chaves (casa, Campeonato)

22 de maio, a definir (final da Liga Europa) *

26 de maio, a definir (neutro, final da Taça de Portugal) *

* em caso de apuramento

O que falta jogar ao Benfica até ao final da temporada

10 de março, Estoril (casa, Campeonato)

14 de março, Rangers (fora, Liga Europa)

17 de março, Casa Pia (fora, Campeonato)

30 de março, Desp. Chaves (casa, Campeonato)

3 de abril, Sporting (casa, Taça de Portugal)

7 de abril, Sporting (fora, Campeonato)

11 de abril, a definir (1.ª mão dos quartos da Liga Europa) *

14 de abril, Moreirense (casa, Campeonato)

18 de abril, a definir (2.ª mão dos quartos da Liga Europa) *

21 de abril, Farense (fora, Campeonato)

28 de abril, Sp. Braga (casa, Campeonato)

2 de maio, a definir (1.ª mão das meias-finais da Liga Europa) *

5 de maio, Famalicão (fora, Campeonato)

9 de maio, a definir (2.ª mão das meias-finais da Liga Europa) *

12 de maio, Arouca (casa, Campeonato)

19 de maio, Rio Ave (fora, Campeonato)

22 de maio, a definir (final da Liga Europa) *

26 de maio, a definir (neutro, final da Taça de Portugal) *

* em caso de apuramento

O que falta jogar ao FC Porto até ao final da temporada

8 de março, Portimonense (fora, Campeonato)

12 de março, Arsenal (fora, Liga dos Campeões)

16 de março, Vizela (casa, Campeonato)

30 de março, Estoril (fora, Campeonato)

2 de abril, V. Guimarães (fora, Taça de Portugal)

7 de abril, V. Guimarães (casa, Campeonato)

9/10 de abril, a definir (1.ª mão dos quartos da Liga dos Campeões) *

14 de abril, Famalicão (casa, Campeonato)

16/17 de abril, a definir (2.ª mão dos quartos da Liga dos Campeões) *

21 de abril, Casa Pia (fora, Campeonato)

28 de abril, Sporting (casa, Campeonato)

30/1 de maio, a definir (1.ª mão das meias-finais da Liga dos Campeões) *

5 de maio, Desp. Chaves (fora, Campeonato)

7/8 de maio, a definir (2.ª mão das meias-finais da Liga dos Campeões) *

12 de maio, Boavista (casa, Campeonato)

19 de maio, Sp. Braga (fora, Campeonato)

1 de junho, definir (final da Liga dos Campeões)

* em caso de apuramento