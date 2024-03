A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 00h e as 7 desta sexta-feira 46 ocorrências devido ao mau tempo, tendo a maioria ocorrido na região centro, relacionadas com limpeza de vias.

O site da ANEPC dá conta de várias ocorrências relacionadas com quedas de árvores, de estruturas e de neve.

Elísio Pereira, oficial de operações na ANEPC, disse à agência Lusa, pelas 7h50, que, das 46 ocorrências, 26 ocorreram na região centro, sobretudo no distrito de Viseu, onde foram registadas 15 limpezas de via. Do total de ocorrências, foram registadas na região norte 19 e as restantes espalhadas por todo o país.

“As 46 ocorrências são de limpezas de via. Não foram ocorrências de grande dimensão que dessem alguma preocupação”, disse. No que diz respeito a estradas cortadas, segundo Elísio Pereira, até às 7h estavam cortadas acessos ao maciço central da Serra da Estrela.

Portugal continental está desde quarta-feira com avisos laranja e amarelo de chuva por vezes forte, acompanhada de trovoadas, queda de neve, vento e agitação marítimas fortes até domingo.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estado do tempo em Portugal continental está a ser condicionado por uma “depressão complexa centrada a noroeste da Península Ibérica, e pelos sistemas frontais associados aos vários núcleos desta depressão.