O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, desvalorizou esta segunda-feira o facto de jogar a segunda mão na casa do Arsenal, em Londres, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, prometendo lutar pela vitória com golos.

“Acho que o ambiente faz parte daquilo que é o futebol. Nestes ambientes há muita paixão e muita vontade de apoiar a sua equipa, neste caso aqui o Arsenal em sua casa. Mas nós temos os nossos adeptos, em menor número, é claro, mas com mais paixão ainda e com mais vontade de nos apoiar”, afirmou, na conferência de antevisão jogo de terça-feira.

O técnico dos “dragões” assumiu que “é uma tarefa, à imagem do jogo da primeira mão, muitíssimo difícil”, perante uma equipa com maior valor de mercado e que joga num campeonato mais competitivo.

O Arsenal, descreveu, tem uma “agressividade muito interessante, uma pressão constante”, que é forte nos esquemas táticos, “bem treinada e com excelentes individualidades”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Nós olhamos para isso como alguém com respeito, não com qualquer tipo de receio, com qualquer tipo de medo. Nós viemos aqui para disputar o jogo e para ganhar o jogo”, vincou Sérgio Conceição.

Os “azuis e brancos”, avisou, têm de estar preparados para dar uma “resposta positiva a nível defensivo” e, ao mesmo tempo, serem “acutilantes e olhar sempre a baliza do adversário” para aproveitar oportunidades de marcar golos e vencer o jogo e a eliminatória.

A ambição foi partilhada pelo avançado e filho do treinador, Francisco Conceição, que confirmou a felicidade por estar num bom momento de forma desde que foi emprestado pelo Ajax.

“Ainda mais feliz estou por disputar os oitavos de final da Liga dos Campeões e esperamos ganhar amanhã [terça-feira] o jogo para que esse momento felicidade continue”, disse.

Na terça-feira, acrescentou, espera ver em campo “um grande Porto, à imagem daquilo que foi na primeira mão”.

“Estamos preparados, delineámos bem a estratégia pessoal e acho que se tivermos a atitude certa e se fizermos aquilo que foi trabalhado durante a semana, podemos passar a eliminatória”, garantiu Francisco Conceição.

Questionado pelos jornalistas, o avançado não mostrou dúvidas de que o treinador, a quem chamou “mister Sérgio Conceição”, que também é o seu pai, já “é um dos maiores treinadores do mundo” e prometeu que o tempo vai dar-lhe razão.

O encontro entre Arsenal e FC Porto, da segunda mão dos oitavos de final da edição 2023/24 da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se na terça-feira, no Emirates Stadium, em Londres, a partir das 20h00.

Os portistas apresenta-se reforçado com o avançado iraniano Mehdi Taremi, após três semanas de ausência devido a uma lesão, o defesa central Zé Pedro e o médio André Franco, mas continuam de fora Zaidu, Marcano e Gonçalo Ribeiro.

O FC Porto desloca-se a Londres em vantagem, depois de ter vencido no Dragão por 1-0, graças a um golo do brasileiro Galeno, já nos descontos, aos 90+4 minutos, num embate disputado em 21 de fevereiro.

Os “azuis e brancos” só precisam de empatar, mas qualquer triunfo pela margem mínima do Arsenal atira o jogo para prolongamento, uma vez que os golos fora deixaram de ser fator de desempate em caso de igualdade.

A partida será arbitrada por uma equipa chefiada pelo francês Clément Turpin.