A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 66 anos, suspeito de abusar sexualmente do seu neto este ano, em Gondomar e na Maia, no distrito do Porto, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ esclarece que o suspeito “aproveitou-se do facto de ter a seu cargo, todas as semanas, a criança de 7 anos”.

“O menino vinha sofrendo os abusos sexuais desde o início deste ano, com uma frequência semanal, sempre que estava com o avô”, afirma a PJ.

O homem, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.