Se na Liga dos Campeões de seniores ainda é improvável encontrar uma equipa portuguesa entre as quatro apuradas para as meias-finais, na Liga dos Campeões de juniores, ou Youth League, o estranho é não haver uma formação nacional que não chegue à Final Four da competição que se realiza na Suíça. Mais uma vez, 2023/24 não foi exceção. E desta vez o representante volta a ser o FC Porto, que atinge esta fase pela terceira ocasião na sua história com o objetivo de conquistar o segundo título depois do triunfo de 2019.

Após o primeiro lugar na fase de grupos com Barcelona, Shakhtar Donetsk e Antuérpia, fazendo prevalecer a goleada conseguida na Catalunha por 4-0 apesar da derrota no Olival com os blaugrana, o FC Porto passou de forma direta para os oitavos mas tendo pela frente os neerlandeses do AZ, campeões em título da prova depois de eliminarem o Sporting nas grandes penalidades nas meias e golearem depois o Hajduk Split na final. Aí, a correr atrás do resultados desde a primeira parte, os jovens dragões conseguiram empatar o jogo nos descontos por António Ribeiro e conseguiram mesmo o triunfo nos penáltis por 4-3 com o guarda-redes Diogo Ribeiro a ser a grande figura dos azuis e brancos nesse apuramento em Alkmaar.

Seguia-se o Mainz e um estádio como se fosse um jogo dos seniores para apoiar a equipa que não perdia em casa há dez jogos. Os alemães, que entraram na prova pelo caminho dos campeões no playoff de acesso aos oitavos, começaram por eliminar o Barcelona no desempate por grandes penalidades após o empate a dois no tempo regulamentar (6-5) e ganharam na fase seguinte aos ingleses do Manchester City (2-1). No entanto, com uma primeira parte irrepreensível, o FC Porto deitou por terra o sonho dos germânicos, com João Teixeira (18′) e Rodrigo Mora (32′) a colocarem os azuis e brancos com uma vantagem de dois golos que perdurou até final, com a equipa de Nuno Capucho a assegurar a qualificação para as meias-finais com o aumento dessa vantagem por Rodrigo Mora após uma recuperação em zona alta (73′), o que permitiu ao avançado de 16 anos colocar-se no topo dos melhores marcadores com sete golos. Anhá Candé fez o 4-0 perto do final da partida (83′) mas haveria ainda tempo para o golo de consolação do Mainz por Engel (87′).

Desta forma, a nova geração de dragões que sucede a Diogo Costa, Diogo Leite, Diogo Queirós, João Mário, Vitinha, Fábio Vieira ou Fábio Silva, entre outros, que ganhou a Youth League em 2019, qualificou-se para a Final Four onde irá defrontar no dia 19 de abril o AC Milan na Suíça, depois do triunfo dos rossoneri frente ao Real Madrid por 4-3 nas grandes penalidades (1-1 no tempo regulamentar). Na outra meia-final haverá outros dois estreantes na Final Four: os gregos do Olympiacos, que ganharam fora ao Bayern por 3-1, e os franceses do Nantes, que afastaram o Copenhaga nas grandes penalidades (3-3, 5-4 g.p.).

De referir que, na décima edição da Youth League, esta é a oitava ocasião em que Portugal está representado por uma equipa na Final Four: Benfica em 2014 (derrota na final com o Barcelona), Benfica em 2017 (derrota na final com o Red Bull Salzburgo), FC Porto em 2018 (derrota nas meias com o Chelsea), FC Porto em 2019 (vitória na final com o Chelsea), Benfica em 2020 (derrota na final com o Real Madrid), Benfica em 2022 (vitória na final com o Red Bull Salzburgo), Sporting em 2023 (derrota nas meias com o AZ Alkmaar) e agora FC Porto em 2024, com os dragões a lutarem por juntar-se a Chelsea e Barcelona como únicas equipas com mais do que uma vitória na competição europeia de juniores (dois triunfos cada).