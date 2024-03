O antigo futebolista internacional português Luís Figo admitiu esta sexta-feira, em Almada, que a possibilidade de concorrer à presidência da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) “está em aberto”, mas sem confirmar que venha a ser uma realidade.

À margem da assinatura de um protocolo da Fundação Luís Figo com uma instituição de Ensino Superior naquele concelho, o antigo extremo luso assumiu que tem “pensado” nessa hipótese, mas remeteu uma decisão para um momento posterior e condicionou-a a possíveis apoios.

“É um tema que não vou dizer que não é pensado, mas é lógico que, se sentir que tenho os apoios necessários para ganhar, tem mais fundamento do que se não sentir esses apoios. Está em aberto, mas não é nada que neste momento possa assegurar que seja real”, explicou Luís Figo.

O atual presidente da FPF, Fernando Gomes, está no cargo desde 2011 e encontra-se a cumprir o terceiro e último mandato, que termina no final deste ano.

Por outro lado, o antigo internacional, de 51 anos, afirmou também que a seleção portuguesa “é favorita” para conquistar o Europeu2024, na Alemanha, mas lembrou que tem de provar a sua qualidade dentro das quatro linhas.

“Na minha opinião, [a seleção portuguesa] é favorita. É uma das favoritas. O favoritismo tem sempre de se demonstrar dentro de campo, mas, em termos de qualidade e de valor, Portugal é, hoje em dia, uma das melhores seleções do mundo e, por isso, temos sempre de ter esse objetivo”, afirmou Figo, que é o quarto jogador com mais internacionalizações pela seleção “AA”, com 127, apenas atrás de Cristiano Ronaldo (205), João Moutinho (146) e Pepe (134).

No dia em que o selecionador de Portugal, Roberto Martínez, anunciou a convocatória para os próximos dois encontros particulares, contra Suécia e Eslovénia, o antigo capitão da seleção lusa considerou, ainda, que o técnico “deve ter uma lista alargada” de opções, mas concluiu que o grupo a ser escolhido para o Europeu deverá incluir poucas novidades.

“O grupo mais habitual, ou sólido, já o terá em mente, porque falta pouco tempo para o começo do Europeu. Mas há sempre imprevistos e, enquanto se puder testar ou experimentar novos elementos, é o que ele pretenderá”, comentou o antigo jogador de Sporting, FC Barcelona, Real Madrid e Inter Milão, que terminou a carreira de futebolista em 2009, ao serviço dos ‘nerazzurri’.

Sporting é “favorito” ao título e Benfica pode “sonhar” com Liga Europa

Luís Figo disse que o Sporting “é favorito” para conquistar o título de campeão nacional e que o Benfica pode “sonhar” com a final da Liga Europa.

“[O Sporting] Agora, é favorito, porque está em primeiro. [A eliminação na Liga Europa] Não belisca nada o desempenho que tem tido, ainda por cima joga bom futebol e espero e desejo que este ano consiga o título” , atirou o antigo jogador formado nos leões.

Apesar da eliminação nos oitavos de final da Liga Europa, diante da Atalanta, Figo acrescentou que a equipa orientada por Rúben Amorim “não deixa de estar a fazer uma grande temporada”, enquanto o FC Porto “fez um grande papel na Liga dos Campeões” até ser eliminado pelo Arsenal nos ‘oitavos’.

Por seu lado, o Benfica, segundo Figo, “não perde nada em sonhar” com a final da Liga Europa, competição em que vai defrontar os franceses do Marselha nos quartos de final, depois de ter eliminado os escoceses do Rangers nos oitavos.

“Se chegou até este momento, tem todas as condições para chegar à final. Espero que sim, uma equipa portuguesa [na final] é sempre positivo, em todos os sentidos”, comentou o antigo jogador de Sporting, FC Barcelona, Real Madrid e Inter Milão.

O antigo futebolista, de 51 anos, comentou o momento das equipas portuguesas horas após o sorteio da Liga Europa colocar os franceses do Marselha no caminho dos ‘encarnados’, mas também após a sorte da Liga dos Campeões colocar frente a frente um dos seus antigos clubes, o Real Madrid, e o Manchester City, orientado por Pep Guardiola, com quem se cruzou no FC Barcelona.

“São duas das melhores equipas a praticar futebol neste momento. São sempre eliminatórias em que tudo pode acontecer. Por isso, são sempre jogos espetaculares de assistir e o resultado pode ser sempre imprevisível”, comentou o antigo futebolista.