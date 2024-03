Uma “toxicidade sem limites”. Meghan Markle revela que enquanto estava gráfica recebeu nas redes sociais mensagens que considerou serem extraordinariamente cruéis e, por ocasião do Dia Internacional das Mulheres, a mulher do britânico Harry – filho do Rei Carlos III – disse não compreender a facilidade com que as pessoas lançam ódio umas contra as outras na internet, especialmente mulheres com outras mulheres.

Na Conferência SXSW 2024, no Texas, a duquesa de Sussex referiu-se ao hate (ódio e reprovação) de que é constantemente alvo na internet, sublinhando que a maior parte desse ódio foi-lhe dirigido quando estave grávida dos filhos, Archie e Lilibet.

Meghan Markle considerou “perturbador” que as mulheres se ataquem umas às outras desta forma na internet. “Não consigo compreender. Se lês algo terrível sobre uma mulher, porque é que o partilhas com as tuas amigas?”Parando para pensar no porquê de as pessoas serem tão maldosas, não se trata apenas de algo mau. É cruel (…) Porque é que fazes isso? Se fosse a tua amiga, a tua mãe ou a tua filha, não o farias“, considerou.

A duquesa referiu que decidiu afastar-se do meio online para preservar o seu bem-estar, tentando assim evitar as mensagens de ódio, e reforçou que a partilha deste tipo de comentários é facilitada por estarmos protegidos por um ecrã: “Esse é o problema das redes sociais e do que está a acontecer no digital: estamos a esquecer-nos da nossa humanidade, e isso tem de mudar.”

Num discurso focado na luta feminina, assinalando a data, Meghan contou ainda que, com apenas 11 anos, foi capaz de alterar um anúncio publicitário que referia que detergente da loiça era um produto feito para as mulheres, escrevendo uma carta para a marca, e usou isso como exemplo para enfatizar a importância da representação na luta pela igualdade de género.