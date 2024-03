Três pessoas ficaram feridas esta sexta-feira, uma com gravidade, devido a um acidente entre um veículo pesado de mercadorias e um ligeiro, que levou ao corte da circulação no IC2 junto a Moncalva, Pombal, nos dois sentidos. O comando da GNR de Leiria disse ao Observador que pelas 7h55 a estrada ainda não tinha sido reaberta, devido ao início de limpeza da via, que poderá demorar de 30 minutos a uma hora.

De acordo com o Comando Sub-Regional da Região de Leiria, o acidente ocorreu cerca das 3h15 desta sexta-feira e às 6h30 o trânsito ainda estava cortado, porque o veículo pesado, que transportava bebidas, deixou cair a carga na estrada.

Os feridos foram transportados para o hospital de Leiria, distrito onde ocorreu o acidente. O trânsito está a fazer-se por uma via paralela ao IC, enquanto a via não for limpa, de acordo com a mesma fonte.

Estiveram no local 20 operacionais, apoiados por oito viaturas, dos bombeiros de Pombal, GNR e INEM. Pelas 6h15, o número de meios já era inferior.