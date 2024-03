Pai, só mais cinco minutos!

De Marta Altés (Fábula). 13,95€

Pobre pai, cheio de olheiras na capa. Sortudo pai, com dois filhos que o adoram e que até o vão despertar à cama quando ainda há estrelas lá fora. Acabado de publicar, o novo livro de Marta Altés consegue capturar, de forma encantadora, o que um pai dá e recebe no dia-a-dia, ao mesmo tempo que constitui um relato divertido sobre a dimensão subjetiva do tempo, ou a forma como é tão diferente para adultos e crianças. É de facto o tempo a quarta personagem desta história, onde um pai raposa e os seus dois filhos vikings (para citar a dedicatória da autora) mostram a importância que podem ter cinco minutos. Os pais cansados vão-se rever, os filhos incansáveis também.

As Mãos do Meu Pai

De Deok Kyu Choi (Orfeu Negro). 14,40€

Os papéis inverteram-se. As mãos que trocavam a fralda, que davam banho, que empurravam o carrinho de bebé, são agora mãos enrugadas, “que murcham” e que precisam de cuidados. E é o filho, que aprendeu a andar, cresceu e se tornou um homem adulto, quem tem de ajudar o pai a levantar-se, a lavar-se, a cortar as unhas ou a limpar a boca. Do autor coreano Deok Kyu Choi, As Mãos do Meu Pai tem apenas uma frase, mas não precisa de mais. Recheado de paralelismos visuais, com o intervalo de muitos anos, é um álbum profundamente tocante sobre o amor incondicional e a importância de não esquecer.

O Meu Pai

Texto de Susan Quinn, ilustrações de Marina Ruiz (Edicare). 14,50€

Este pai pode nunca ter andado numa nave espacial, pode não ser um agente secreto nem um super-herói, mas é, aos olhos do filho que escreve, absolutamente brilhante. Em páginas ternas, nas rimas e nas imagens, O Meu Pai é uma homenagem às coisas simples do dia-a-dia e à cumplicidade entre pai e filho, com a certeza de que se estiverem os dois, todos os dias podem ser especiais.

O Banco

Texto de Meghan, Duquesa de Sussex, ilustrações de Christian Robinson (Nuvem de Letras). 14,35€

A cinta na capa não deixa dúvidas: este é o primeiro livro infantil de Meghan Markle. A Duquesa de Sussex escreveu-o para o Príncipe Harry quando nasceu o primogénito do casal, e trata-se de uma homenagem à relação especial entre pai e filho, contada através dos olhos de uma mãe e de um banco de jardim. É nesse banco – inúmeros bancos diferentes – que se sentam pais e filhos também eles diferentes, que trocam confidências e que vão crescendo, numa relação universal aqui ilustrada pelo premiado Christian Robinson.

Papá das Pernas Longas

Texto de Nadine Brun-Cosme, ilustrações de Aurélie Guillerey (Fábula). 12,99€

A partir de uma rotina diária – deixar o filho na escola – Papá das Pernas Longas oferece um retrato enternecedor da figura paterna. Tudo começa numa manhã em que o carro velho não quer pegar, o que leva o filho a perguntar o que acontece se o pai não conseguir voltar para junto dele ao final do dia. O pai arranja rapidamente uma solução, e responde que se o carro não pegar, leva emprestado o grande trator do vizinho. E se o trator estiver cansado, inquieta-se o menino? Cada pergunta tem direito a uma resposta imaginativa deste pai que consegue tudo, menos deixar o filho pendurado.

O Meu Pai Era Tão Fixe

De Keith Negley (Rastilho de Letras). 10€

O que vemos é um pai “normal”, como o classifica o próprio filho. Mas este pai já foi fixe, uma verdadeira estrela rock, e os instrumentos musicais guardados numa sala, assim como as tatuagens nos braços, lá estão para o provar. A questão é que agora a guitarra foi substituída pelo aspirador, a mota por um carro familiar e o stage diving por idas ao parque infantil, como tão bem mostram as ilustrações do autor Keith Negley, numa espécie de correspondência visual entre o mundo passado e o presente. E se a expressão do título – O Meu Pai Era Tão Fixe – é dita pelo próprio filho no pretérito perfeito, será também ele a descobrir que afinal o pai continua a ser fixe por outros motivos.

Pê de Pai

Texto de Isabel Minhós Martins, ilustrações de Bernardo P. Carvalho (Planeta Tangerina). 11,90€

É um dos livros mais acarinhados da Planeta Tangerina, e a prova é que já vai na 16ª edição desde que foi publicado, em 2006. Em Pê de Pai, Isabel Minhós Martins e Bernardo P. Carvalho exploram, com imaginação e ternura, a capacidade que um pai tem de se transformar e desdobrar nos papéis mais incríveis, de pai-avião a pai-despertador. Um livro arrebatador na sua simplicidade, que convida a observar o dia-a-dia e até a imaginar outras páginas para este pai-canivete suíço.

O Pai Mais Horrível do Mundo

Texto de João Miguel Tavares, ilustrações de João Fazenda (Dom Quixote). 14,40€

É um livro “para todos os miúdos que acham os pais uns grandes chatos”, e por isso um livro onde se irão rever os pais que passam o dia a ralhar, a dizer não, a evitar acidentes e a serem interrompidos. João Miguel Tavares escreveu-o para um dos quatro filhos e coube a João Fazenda ilustrar o caos quotidiano e a ironia de cada frase. Depois de uns quantos anos esgotado, o livro foi reeditado pela Dom Quixote, e continua a ter graça.

O Meu Pai

De Roger Hargreaves (Editorial Presença). 6,99€

Do criador de Mr. Men e Little Miss, O Meu Pai é o 37º volume da coleção “Senhoras e Senhores”, dedicada a pessoas e situações do dia-a-dia – num traço muito anos 70, quando a série foi criada – e é uma verdadeira declaração à figura do progenitor que tem sempre graça e que é forte, divertido e amigo.

O Meu Pai é Incrível!

Texto de Sabrina Moyle, ilustração de Eunice Moyle (Booksmile) 12,60€

Nas aulas de Língua Portuguesa ensinam-nos a usar o ponto de exclamação com moderação, mas moderação é tudo o que não existe em O Meu Pai é Incrível!. Sem contar com o título, o livro tem ao todo 18 destes sinais de pontuação (sim, contámos) e é uma homenagem apaixonada e colorida ao pai das duas autoras, “mais forte do que um lutador de luta-livre!”, “mais doce do que uma torre de panquecas!” e “mais corajoso do que um astronauta espacial!”, entre muitas outras qualidades. Um presente perfeito para quem quer impressionar, ainda segundo as autoras, “O.MELHOR.PAI.DO.MUNDO”.