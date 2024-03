Era um dérbi que já só contava para o orgulho, a confiança e os registos históricos. Com as contas da Série A do Campeonato Nacional de voleibol já encerradas, Sporting e Benfica defrontavam-se no Pavilhão João Rocha na última jornada e com os leões a saberem que já não saíam do segundo lugar e os encarnados a saberem que já não perdiam a liderança da classificação.

Ainda assim, e antes de uma Divisão de Elite de apuramento do campeão nacional onde também estarão Leixões e Académico de Espinho, nenhuma das equipas queria perder o dérbi. “É para continuar a crescer, é para ganhar, seja qual for a circunstância em termos pontuais. Abordamos este jogo como uma final, agora serão todos assim. Temos coisas a limar e a amadurecer, também em termos de jogo. O adversário apresenta algumas características que são difíceis de combater, por isso é que ainda não perdeu esta época, mas nós queremos manter a nossa identidade muito própria, continuar a crescer e a dar sinais de que estamos cada vez mais preparados para vencer este tipo de jogos”, explicou João Coelho, treinador de um Sporting que não vencia o Benfica desde março de 2021, há três anos e 17 jogos.

#VóleiBenfica | ⏸ Fim do 1.º set. Sporting CP 25-14 SL Benfica [1-0] — SLBenfica Modalidades (@modalidadesslb) March 16, 2024

Do lado dos encarnados, que esta temporada procuram carimbar o pentacampeonato e confirmar a hegemonia interna absoluta, a antevisão foi mais curta e protagonizada por Pearson Eshenko, central canadiano. “Vamos levar o jogo a sério. Vamos dar tudo em campo e esperamos conseguir acabar este jogo com mais uma vitória”, atirou o jogador de 26 anos que chegou à Luz no início da época depois de um percurso na Alemanha.

O Sporting começou melhor, dominando o primeiro set por completo e colocando-se em vantagem no início do jogo com direto a uma grande exibição do canadiano Lucas Van Berkel (25-14). O Benfica respondeu no segundo set, chegando a ter alguns momentos de vantagem e forçando os leões a empates consecutivas, mas o Sporting voltou a ser melhor nas alturas decisivas e carimbou novo triunfo (25-19), colocando-se numa posição privilegiada para ganhar o dérbi.

No terceiro e último set, o Benfica impôs outra competitividade e procurou discutir o resultado praticamente até ao fim, mas o Sporting puxou dos níveis de motivação para garantir o match point e vencer os encarnados pela primeira vez em três anos e ao fim de 17 partidas sem qualquer triunfo no dérbi (25-19). As duas equipas voltam a enfrentar-se já no próximo sábado, novamente no Pavilhão João Rocha, mas a contar para as meias-finais da Taça de Portugal e antes da Divisão de Elite que vai definir o novo campeão nacional.