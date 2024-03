Idris Elba, ator de 51 anos, quer criar uma “cidade inteligente” amiga do ambiente na Serra Leoa, país da África Ocidental onde o seu pai nasceu. “Inicialmente, fomos para lá a pensar como poderíamos trazer o turismo para os mais incríveis quilómetros de praia”, disse em declarações à BBC sobre a Ilha Sherbro, a zona que pretende intervencionar. Segundo o jornal britânico, o projeto pretende agora também trazer, pela primeira vez, eletricidade renovável movida a energia eólica para a Serra Leoa, país na costa ocidental africana.

No X, antigo Twitter, o ator descreve a ilha outrora sob o domínio britânico enquanto a sua “tela para a mudança“. “Como britânico profundamente enraizado em África, estou a dirigir um projeto transformador na Ilha de Sherbro. Prevemos energia verde, inovações pioneiras e um caldeirão de talentos globais para florescer. Estamos a preservar o nosso património e a promover o nosso futuro”, escreveu na rede social a 13 de março.

Sherbro Island, Sierra Leone ????????, once under British reign, is now my canvas for change. As a British man deeply rooted in Africa, I'm steering a transformative project on Sherbro Island. Envision green energy, pioneering innovations, and a melting pot for global talents to… https://t.co/Hlqhv7EJhV

