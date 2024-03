Se falássemos de golos, são 36 em 39 jogos, 22 em 24 olhando apenas para o Campeonato. Se falássemos de assistências, também já vão 13. De acordo com uma lista elaborada pelo Transfermarkt esta semana, Viktor Gyökeres é o jogador que tem mais contributos com golos e assistências na presente época nas dez maiores ligas europeias, numa tabela que conta com nomes de “peso” como Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Mo Salah, Luuk de Jong, Mauro Icardi, Pierre-Emerick Aubameyang ou Ollie Watkins. No entanto, a influência do sueco vai muito além disso. Em campo, pela forma como a identidade e a forma de jogar do Sporting mudou. Fora dele, pela maneira como se tornou um fenómeno com uma empatia como há muito não se via em Alvalade que coloca miúdos e graúdos a colocar as mãos na cara sempre que o avançado está em festa. E todo esse fenómeno acaba depois por ter um outro lado que pode ser mais “complicado”.

Outro bom exemplo disso mesmo aconteceu esta segunda-feira em Gondomar, com várias crianças a irem ao campo de treinos gritar o nome de Gyökeres e fazer depois quase uma perseguição ao sueco pela hipótese de uma fotografia ou de um autógrafo. “Aqui foi um pouco inesperado acontecer mas foi divertido”, referiu o avançado à imprensa sueca após o sucedido. Mas também há casos onde tanta visibilidade passa limites.

“Por norma é sempre positivo mas quando fica difícil abastecer o carro e tens que ser pontual a chegar ao treino, senão podes ser multado, aí é algo que te pode afetar negativamente… Se é difícil tomar um café em Lisboa? Bom… Depende de como, quando e onde. Mas normalmente corre bem, não é algo que eu evite”, admitiu o jogador do Sporting, em declarações ao Expressen, sobre esse impacto que teve desde a chegada.

Agora, na próxima quinta-feira, Gyökeres não deixará de ser “herói” para muitos para não terá tanto apoio como até, tendo em conta que vai defrontar a Seleção em Guimarães num encontro particular de preparação para o Campeonato da Europa de 2024 (que contará com Portugal mas não com a Suécia). “Vamos ver o que vai ocorrer. Não sei o tempo que vou jogar mas será divertido defrontar Portugal aqui. Acho que vou desfrutar da experiência e do reencontro com algum companheiro. Infelizmente o Pote e o Trincão lesionaram-se, mas vou estar com eles em breve. Gonçalo Inácio? Espero que esteja preparado…”, ironizou.

“Aqui em Portugal é diferente em comparação com outros países. Jogo numa boa equipa, tenho estado bem individualmente e em conjunto as coisas estão a funcionar bem. Até agora, tem corrido bem. Estou muito feliz por ter-me mudado para cá e espero poder continuar assim. Acho que posso e devo marcar mais golos de cabeça. Devo ser melhor nesse aspeto e também aprimorar a finalização de pé esquerdo, para ser mais eficiente”, destacou ainda o dianteiro verde e branco, que deixou muitos elogios à qualidade da Seleção Nacional e falou também do seu futuro em Alvalade: “No futebol é sempre difícil antecipar o que vai acontecer. A única certeza é que estou muito feliz no Sporting. Clubes interessados? Não penso muito sobre isso. Quero ganhar a Liga e a Taça com o Sporting, é para isso que dedico toda a minha energia”.