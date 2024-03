Uma boa parte da nossa vida é passada a trabalhar. Como tal, é importante que o local de trabalho seja um lugar onde, não só gostemos de estar, mas onde também nos sintamos bem. Cada vez mais as novas gerações lutam por melhores condições e fazem ouvir a sua exigência quando chega a altura de escolher o próximo local de trabalho. E porque é de pessoas que uma empresa se faz, é importante reter os talentos, premiar o bom trabalho e garantir as bases necessárias para que esta seja, de facto, um Great Place To Work®.

Presente no mercado há mais de quatro décadas, e com lugar marcado em mais de 100 países, a Great Place To Work® é a autoridade global para a construção, sustentação e reconhecimento de culturas dos lugares de trabalho de alta confiança e elevado desempenho. Através de um estudo – que analisa a cultura da empresa e a experiência dos colaboradores nas dimensões: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem -, são identificados os pontos fortes e as oportunidades de melhoria, levando-nos a descobrir quais são, todos os anos, os locais de trabalho considerados os melhores para trabalhar.

Mas como funciona? Para ser considerado um Great Place To Work®, todas as empresas ouviram a opinião dos colaboradores, através da ferramenta digital de questionários da GPTW®, o Emprising™, utilizando um modelo testado a nível mundial há mais de 30 anos. Apenas as empresas que atingiram o selo Certified™, ou seja, que superaram os 65% no índice de confiança por parte da sua equipa, ficam elegíveis à lista dos Best Workplaces™. É neste momento que são auditadas as práticas das organizações com mais de 100 colaboradores, que corresponde a 25% da nota final, prevalecendo com 75% a nota do questionário aos colaboradores.

“As empresas recebem reconhecimento da parte de quem mais importa, que são os colaboradores. São os únicos que conhecem verdadeiramente o terreno, o ambiente de trabalho e vivenciam todos os dias esse mesmo ambiente. São as pessoas mais indicadas para contribuir com os seus diagnósticos e prognósticos”, são algumas das palavras partilhadas por Maurício Korbivcher, CEO & Country Manager da GTPW® Portugal, numa conversa com a Rádio Observador. Para o CEO, o certificado é um excelente ponto de partida, mas o trabalho não pode ficar por aí: “O certificado é um bom momento de comemoração, mas não chega. O trabalho das organizações não acaba com esse reconhecimento. Devem continuar a analisar, a pedir e dar feedback aos seus colaboradores e agir para tornar os seus pontos fortes ainda mais sustentáveis, ao longo do tempo”. No fundo, a certificação surge como um reconhecimento da consistência e é fruto de um ingrediente muito importante em qualquer empresa e ambiente de trabalho: a confiança. “A confiança é tudo. Na metodologia da GPTW®, a confiança representa 70% de tudo aquilo que avaliamos e trabalhamos no nosso dia-a-dia. De 2023 para 2024, cerca de 250 empresas participaram no nosso estudo, sendo que 150 foram certificadas. São cerca de 65 mil colaboradores ouvidos. 37% dessas empresas são portuguesas”, destacou Maurício.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O que é certo é que a edição de 2024 traz consigo algumas novidades, entre as quais o aumento desse mesmo índice de confiança, o mais elevado da história da organização até agora: 89%. “O aumento do indicador de confiança nas organizações cresceu três pontos percentuais, alcançando um padrão de 89% dos 50 melhores lugares para trabalhar”, afirmou o CEO, aproveitando a oportunidade para deixar um desafio para o futuro: “Não existem empresas perfeitas, mas 89% é um número excelente. Precisamos, agora, de cuidar dos 11% restantes”.

A lista dos melhores lugares para trabalhar de 2024 ainda não é conhecida, mas pouco falta para ficar a saber que empresas ocupam esses lugares. O que podemos adiantar é que em todas elas a preocupação com os colaboradores é um compromisso constante. Há a preocupação de criar um ambiente emocionalmente saudável, bem como o aumento da implementação de políticas e práticas para promover e melhorar a saúde mental e emocional. O reforço da comunicação de apoio às equipas relacionada com a saúde mental (com artigos, dicas, apps de controlo de stress); formação à liderança em saúde mental; alteração do seguro de saúde para passar a integrar a vertente de saúde mental; consultas de psicologia e psicoterapia e linhas de apoio com psicoterapeutas são das ações mais comuns.

Este é um estudo de excelência que tem impactado empresas por todo o mundo, ajudando-as a perceber as suas mais-valias e de que ferramentas precisam para colmatar as necessidades. Tudo isto, dando primazia ao que mais importa: as pessoas. Por falar nelas, é já no dia 20 de março, pelas 19h, que poderá ficar a conhecer o que os colaboradores tiveram a dizer sobre as empresas que ocuparão o pódio, em 2024. Marque na agenda!