O Papa Francisco nomeou esta quinta-feira o padre Fernando Paiva, um dos atuais vigários-gerais da diocese de Setúbal, como novo bispo de Beja, substituindo no cargo o atual prelado, João Marcos.

Fernando Paiva, de 61 anos, foi ordenado padre em 10 de abril de 2005 e era, até agora, pároco de Nossa Senhora da Anunciada, em Setúbal, tendo sido nomeado em dezembro de 2023 Vigário-Geral desta diocese, já pelo novo bispo sadino, o cardeal Américo Aguiar.

Irá agora substituir D. João Marcos, o único bispo português que não foi entrevistado pela comissão independente que ao longo do último ano investigou os abusos sexuais de menores na Igreja Católica em Portugal — algo que não aconteceu por esquecimento, como o próprio explicou ao Observador.

Membro do Colégio de Consultores e da Comissão Diocesana de Proteção de Menores e Pessoas Vulneráveis de Setúbal, o novo titular episcopal de Beja desempenhou também as funções de presidente da Comissão de Consulta de Apoio ao Bispo na Gestão do Fundo Diocesano do Clero setubalense.

Entre 2005 e 2017 desempenhou diferentes funções no Seminário Maior de São Paulo de Almeida (Seminário Diocesano de Setúbal), primeiro como prefeito e ecónomo e, posteriormente, como vice-reitor.

Foi ainda responsável pelo acompanhamento dos padres novos e pela formação permanente do clero em Setúbal e membro do Conselho Presbiteral desde 2014.

Bispo de Setúbal saúda novo bispo de Beja saído do clero da diocese

O bispo de Setúbal, cardeal Américo Aguiar, saudou a nomeação do Vigário-Geral da diocese, padre Fernando Paiva, para bispo de Beja, sublinhando que é “o primeiro membro do presbitério sadino a assumir o múnus episcopal”.

Para Américo Aguiar, “este é um belo presente” que confere confiança “no presente e no futuro da diocese de Setúbal”.

O cardeal, que em 12 de dezembro de 2023 nomeou Fernando Paiva como Vigário-Geral de Setúbal, acrescenta na sua saudação que “o território vizinho da diocese de Beja não será totalmente estranho” ao novo bispo, “seja pela ‘partilha’ territorial civil de Troia, concelho de Grândola, seja pelos últimos anos em que a Formação Permanente do Clero — que tão bem acompanhou — decorreu em conjunto com clero de outras dioceses, nomeadamente aquela que é agora a sua diocese de Beja”.

“Agradeço reconhecido a vida que deu com tanta generosidade e empenho à Diocese de Setúbal, nas mais diversas tarefas, nomeadamente na Paróquia da Anunciada e na Vigararia Geral”, acrescentou Américo Aguiar na sua mensagem sobre a nomeação de Fernando Paiva como titular da diocese de Beja, onde vai substituir o bispo João Marcos, de 74 anos.